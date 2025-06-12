Gurbetçi Vatandaşın Sokak Röportajı: "Buradakiler Şımarmış"

Sakarya’da yapılan bir sokak röportajında gurbetçi bir kadının açıklamaları gündem oldu. Türkiye’deki insanların rahatladıkça şımardığını söyleyen gurbetçi vatandaş, kendilerinin ise yurt dışında 11 ay çalıştığını ve 1 ay para yediklerini söyledi.

Ayrıca yurt dışından Türkiye’ye gelen kadın, Türkiye’deki pahalılığa da gittiği bir lokantada beklediği sıra yüzünden inanmadığını ima etti.