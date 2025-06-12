Gurbetçi Vatandaşın Sokak Röportajı: "Buradakiler Şımarmış"
Sakarya’da yapılan bir sokak röportajında gurbetçi bir kadının açıklamaları gündem oldu. Türkiye’deki insanların rahatladıkça şımardığını söyleyen gurbetçi vatandaş, kendilerinin ise yurt dışında 11 ay çalıştığını ve 1 ay para yediklerini söyledi.
Ayrıca yurt dışından Türkiye’ye gelen kadın, Türkiye’deki pahalılığa da gittiği bir lokantada beklediği sıra yüzünden inanmadığını ima etti.
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Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı ile ilgili yaptığı açıklamalar ilgi çekiyor.
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İşte sokak röportajında konuşan gurbetçi vatandaşın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bu gurbetci tayfasına çok fena doluyorum bos tenekeler