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Gurbetçi Vatandaşın Sokak Röportajı: "Buradakiler Şımarmış"

Gurbetçi Vatandaşın Sokak Röportajı: "Buradakiler Şımarmış"

Sakarya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.06.2025 - 17:35

Sakarya’da yapılan bir sokak röportajında gurbetçi bir kadının açıklamaları gündem oldu. Türkiye’deki insanların rahatladıkça şımardığını söyleyen gurbetçi vatandaş, kendilerinin ise yurt dışında 11 ay çalıştığını ve 1 ay para yediklerini söyledi.

Ayrıca yurt dışından Türkiye’ye gelen kadın, Türkiye’deki pahalılığa da gittiği bir lokantada beklediği sıra yüzünden inanmadığını ima etti.

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Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı ile ilgili yaptığı açıklamalar ilgi çekiyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı ile ilgili yaptığı açıklamalar ilgi çekiyor.

Son olarak “Sokak__54” isimli sosyal medya hesabının yaptığı sokak röportajında gurbetçi bir kadın vatandaş açıklamalarda bulundu. Gurbetçi vatandaş, kendilerinin yurt dışında 11 ay çalışıp, Türkiye’de 1 ay yediklerini ama Türkiye’de yaşayanların her zaman güzel yaşadığını iddia etti.

Ayrıca lahmacun yemek için gittiği lokantada sıra beklediğini ifade eden kadın, 'nerede hayat pahalığı' diye sordu ve yurt dışında işten çıkıp yemek yeme lükslerinin olmadığını belirtti.

Türkiye’de yaşayanların yurt dışındaki disiplinli çalışma hayatına uyamayacağını ifade eden gurbetçi, üniversite mezunlarının da iş beğenmediğini söyledi.

İşte sokak röportajında konuşan gurbetçi vatandaşın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ayzin

Bu gurbetci tayfasına çok fena doluyorum bos tenekeler