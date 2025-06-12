AFAD'dan Açıklama Geldi: Gece Telefonlara Gelen Deprem Bildirimi Korku Yaratmıştı

'Son zamanlarda, bazı dijital uygulamalar üzerinden gerçeği yansıtmayan deprem büyüklükleri paylaşılarak, vatandaşlarımız korku ve paniğe sevk edilmektedir.

Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındadır.

AFAD olarak ülkemizde kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketlerini 7/24 esasına göre izlemek suretiyle, meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'