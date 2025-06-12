AFAD'dan Açıklama Geldi: Gece Telefonlara Gelen Deprem Bildirimi Korku Yaratmıştı
Dün gece saatlerinde Marmara Denizi’nde Büyükçekmece açıklarında yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşların telefonlarına hatalı deprem bildirimi gelmişti.
Büyük korkuya neden olan bildirim sonrasında AFAD’dan açıklama geldi. AFAD, yetkili kurum dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.
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Dün gece saatlerinde telefonlara gelen deprem bildirimi korkuya neden olmuş ve tepki çekmişti.
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AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bildirim uygulamalarına tepki gösterdi.
AFAD’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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