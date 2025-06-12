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AFAD'dan Açıklama Geldi: Gece Telefonlara Gelen Deprem Bildirimi Korku Yaratmıştı

AFAD'dan Açıklama Geldi: Gece Telefonlara Gelen Deprem Bildirimi Korku Yaratmıştı

AFAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.06.2025 - 16:19

Dün gece saatlerinde Marmara Denizi’nde Büyükçekmece açıklarında yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşların telefonlarına hatalı deprem bildirimi gelmişti.

Büyük korkuya neden olan bildirim sonrasında AFAD’dan açıklama geldi. AFAD, yetkili kurum dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

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Dün gece saatlerinde telefonlara gelen deprem bildirimi korkuya neden olmuş ve tepki çekmişti.

Dün gece saatlerinde telefonlara gelen deprem bildirimi korkuya neden olmuş ve tepki çekmişti.

Tüm detaylar 👇

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bildirim uygulamalarına tepki gösterdi.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bildirim uygulamalarına tepki gösterdi.

Hatalı bildirimlerin korkuya neden olduğunu ifade eden AFAD, “AFAD olarak ülkemizde kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketlerini 7/24 esasına göre izlemek suretiyle, meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Başka paylaşımlara itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Son zamanlarda, bazı dijital uygulamalar üzerinden gerçeği yansıtmayan deprem büyüklükleri paylaşılarak, vatandaşlarımız korku ve paniğe sevk edilmektedir.

Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındadır.

AFAD olarak ülkemizde kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketlerini 7/24 esasına göre izlemek suretiyle, meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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