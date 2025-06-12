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Madleen Gemisindeki 2'si Türk 6 Aktivist Sınır Dışı Edilmek Üzere Havalimanına Götürüldü

Madleen Gemisindeki 2'si Türk 6 Aktivist Sınır Dışı Edilmek Üzere Havalimanına Götürüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2025 - 14:50

İsrail’in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu 2'si Türk 6 aktivistin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü bildirildi.

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İsrail’in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2'si Türk 6 aktivistin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldü.

İsrail’in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2'si Türk 6 aktivistin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldü.

Havalimanı götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın da bulunduğu belirtildi. İsrail'in gözaltında tuttuğu ve bugün sınır dışı edeceği diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu kaydedildi.

İsrail’in gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin ise yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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