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GSB Seyahatsever 2025 Programı Tarihleri: KYK Ücretsiz Konaklama Başvuru Nasıl Yapılır?

GSB Seyahatsever 2025 Programı Tarihleri: KYK Ücretsiz Konaklama Başvuru Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 16:27

Gençlik ve Spor Bakanlığı, her sene yaz tatillerinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunuyor. Gençlerin yararlanabildiği bu hizmet, her sene binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. GSB Seyahatsever projesi 2025 tarihleri ve detayları da belli oldu.

Peki ücretsiz KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

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GSB Seyahatsever Projesi Nedir?

GSB Seyahatsever Projesi Nedir?

Seyahatsever projesi, geçtiğimiz yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirildi. Bu proje kapsamında, yaz aylarında gençler KYK'larda ücretsiz konaklama yapabiliyor. Bu sayede gençler, Türkiye'nin turistik noktalarını ziyaret edip ülkemizin eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini görebiliyor. Seyahatsever Projesi'nden bugüne kadar yaklaşık 150 bin öğrenci yararlandı. Gençler, daha uygun bütçelerle Türkiye'nin pek çok farklı şehrini ziyaret etme şansı elde ediyor.

Seyahatsever 2025 Başvuru Tarihleri

Seyahatsever 2025 başvuru tarihleri henüz belli olmadı. 2024 yazında başvurular, 8 Temmuz – 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle başvuruların Temmuz ayında alınacağı düşünülüyor.

Ücretsiz KYK Konaklama Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ücretsiz KYK Konaklama Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ücretsiz KYK konaklama bşavuruları, telefonla rezervasyon ile yapılıyor. Bunun için, öğrencilerin tercih ettikleri yurda gitmeden en az bir gün önce 444 0 472 (ALO GSB) çağrı merkezini araması gerekiyor. 

Telefonla rezervasyon sırasında ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gerekli oluyor. Konaklama sırasında ise kimlik fotokopisini teslim etmek gerekiyor.

Seyahatsever Projesinden Kimler Yararlanabilir?

Seyahatsever Projesinden Kimler Yararlanabilir?

Seyahatsever projesinden 18 ila 30 yaş arasında gençler yararlanabiliyor. Projeden yararlanmak için öğrenci olma şartı aranmıyor. İster üniversiteden yeni mezun olmuş olun, ister hala öğrenci olun KYK'larda ücretsiz kalabiliyorsunuz.

Yurtlarda Kaç Gün Kalınır?

KYK'da ücretsiz konaklama süresi 5 gündür. Her genç, yaz dönemi boyunca aynı ilde en fazla 5 gece ücretsiz konaklayabilir. Bu süre, farklı illerde tekrar kullanılabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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