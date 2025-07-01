GSB Seyahatsever 2025 Programı Tarihleri: KYK Ücretsiz Konaklama Başvuru Nasıl Yapılır?

Seyahatsever projesi, geçtiğimiz yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirildi. Bu proje kapsamında, yaz aylarında gençler KYK'larda ücretsiz konaklama yapabiliyor. Bu sayede gençler, Türkiye'nin turistik noktalarını ziyaret edip ülkemizin eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini görebiliyor. Seyahatsever Projesi'nden bugüne kadar yaklaşık 150 bin öğrenci yararlandı. Gençler, daha uygun bütçelerle Türkiye'nin pek çok farklı şehrini ziyaret etme şansı elde ediyor.

Seyahatsever 2025 Başvuru Tarihleri

Seyahatsever 2025 başvuru tarihleri henüz belli olmadı. 2024 yazında başvurular, 8 Temmuz – 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle başvuruların Temmuz ayında alınacağı düşünülüyor.