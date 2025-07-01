GSB Seyahatsever 2025 Programı Tarihleri: KYK Ücretsiz Konaklama Başvuru Nasıl Yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, her sene yaz tatillerinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunuyor. Gençlerin yararlanabildiği bu hizmet, her sene binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. GSB Seyahatsever projesi 2025 tarihleri ve detayları da belli oldu.
Peki ücretsiz KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?
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GSB Seyahatsever Projesi Nedir?
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Ücretsiz KYK Konaklama Başvurusu Nasıl Yapılır?
Seyahatsever Projesinden Kimler Yararlanabilir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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