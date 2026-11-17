Dünyanın dört bir yanından toplanan bu pisuvarlar, sıradan bir tuvalet ziyaretini bambaşka bir deneyime çeviriyor. Kimi içinde futbol oynatıyor, kimi Star Wars izletiyor, kimi de bahçedeki bir bitkiyle karıştırılacak kadar doğal duruyor.

Tasarımcıların hayal gücünü zorladığı, “Bunu gerçekten kullanan var mı?” dedirten 15 ilginç pisuvarı sizin için derledik.