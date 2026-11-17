En İyi Erkekler Anlar: Görünce 'Nasıl Yani' Diyeceğiniz Birbirinden İlginç 15 Pisuvar
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Dünyanın dört bir yanından toplanan bu pisuvarlar, sıradan bir tuvalet ziyaretini bambaşka bir deneyime çeviriyor. Kimi içinde futbol oynatıyor, kimi Star Wars izletiyor, kimi de bahçedeki bir bitkiyle karıştırılacak kadar doğal duruyor.
Tasarımcıların hayal gücünü zorladığı, “Bunu gerçekten kullanan var mı?” dedirten 15 ilginç pisuvarı sizin için derledik.
1. Rusya'daki sıradan bir pisuvar.
2. Norveç'e özgü bir pisuvar.
3. Yerel bir bahçeden, bitki şeklinde bir pisuvar.
4. Ayakkabılarınızı istenmeyen sıçramalara karşı koruyabilen pisuvarlar.
5. Mahremiyete önem veren (!?) biri tarafından tasarlanmış pisuvarlar.
6. Gizli bir pisuvar.
7. Sürekli olarak Star Wars filmlerinin gösterildiği bir ekrana sahip olan pisuvar.
8. İşerken size küçük bir futbol oyunu oynama imkanı sunan bir pisuvar.
9. Kullanım dışı pisuvarlar.
10. Başınızı gönül rahatlığıyla yaslayabileceğiniz başlıkları bulunan pisuvarlar.
11. Müzik temalı pisuvarlar.
12. Sizi izleyen farklı farklı kadınların olduğu pisuvarlar.
13. Karo ile oluşturulmuş minik bir pisuvar
14. Büyük oğlanlar için bir pisuvar.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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