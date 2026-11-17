Farklı Olayım Derken Yemek Sunumuyla Herkesin İştahını Kaçıran 13 Restoran
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Tabak diye bir icat varken bazı restoranlar yemeği kürekte, lastikte, hatta elinizin üstünde servis etmeyi seçiyor! 🍽️ Fark yaratayım derken müşteriyi şaşkına çeviren bu sunumlar internette 'Tabak istiyoruz' diye ayrı bir akım bile başlattı. Buyurun, beraber bakalım! 👇
Kaynak: Bored Panda
1. Pizzayı araba lastiğinin içinde servis eden restoran
2. Minicik tatlıyı metal bir maskenin dilinden sunmak
3. Tabak yok, yemek doğrudan masaya
4. Ters çevrilmiş şarap kadehinin içinde makarna
5. Kavanozda tiramisu ama pudra şekeri kapağın üstünde
6. Etin Barbie bebeğin eteği olarak servis edildiği sunum
7. Kesilmiş bir cam şişenin içinde servis edilen yemek
8. Martini bardağında köfteli makarna
9. Havyar, elin üstünden yeniyor
10. Balığın kılçığı tabak olarak kullanılmış
11. Oyuncak el arabası da servis tabağı sayılır mı?
12. Kürekte tavuk kanadı
13. İçecek bardakta değil, metal bir mutfak kabında
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