Tabak diye bir icat varken bazı restoranlar yemeği kürekte, lastikte, hatta elinizin üstünde servis etmeyi seçiyor! 🍽️ Fark yaratayım derken müşteriyi şaşkına çeviren bu sunumlar internette 'Tabak istiyoruz' diye ayrı bir akım bile başlattı. Buyurun, beraber bakalım! 👇

Kaynak: Bored Panda