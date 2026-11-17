Hangi Casper Tablet Kime Göre?

Hangi Casper tablet kime göre sorusunun cevabı bütçende ve tableti ne için kullanacağında saklı. Casper'ın bu dört modeli 8.999 TL ile 39.999 TL arasında dört ayrı fiyat basamağına oturuyor ve her basamak farklı bir kullanıcıya hitap ediyor:

10 bin TL altı, okul ve çocuk: Casper VIA S50, 8.999 TL

Casper VIA S50, 8.999 TL 15 bin TL civarı, öğrenci ve çizim: Casper PAD M10, 13.999 TL (Pen) / 16.999 TL (Pro)

Casper PAD M10, 13.999 TL (Pen) / 16.999 TL (Pro) 20-25 bin TL, OLED ekranlı iş ve ders: Casper PAD H10, 19.999 TL (Pen) / 23.999 TL (Pro)

Casper PAD H10, 19.999 TL (Pen) / 23.999 TL (Pro) 40 bin TL bandı, laptop yerine: Casper PAD Z10 Pro, 39.999 TL

İş İçin Kalemi ve Klavyesi Olan Kaliteli Bir Tablet Hangisi?

İş için kalemi ve klavyesi kutudan çıkan, en üst donanımlı Casper tablet PAD Z10 Pro. Casper bu modeli laptop gibi tablet deneyimi sunan bir model olarak konumluyor. Kutuda Casper Prestige Kalem ve touchpad'li, Türkçe Q dizilimli Magic Klavye geliyor; yani aksesuar için ayrıca bütçe ayırman gerekmiyor.

Ekran: 14.2 inç OLED, 2880x1920 (2.8K), 3:2 en-boy oranı, 144 Hz, 600 nit (HBM ile 800 nit), Anti Glare kaplama

14.2 inç OLED, 2880x1920 (2.8K), 3:2 en-boy oranı, 144 Hz, 600 nit (HBM ile 800 nit), Anti Glare kaplama Performans: 4 nm MediaTek Dimensity D8300, 3.35 GHz, 24 TOPS NPU

4 nm MediaTek Dimensity D8300, 3.35 GHz, 24 TOPS NPU Bellek ve depolama: 12 GB LPDDR5, 256 GB, 1 TB'a kadar artırılabilir

12 GB LPDDR5, 256 GB, 1 TB'a kadar artırılabilir Batarya: 10.000 mAh, 30W şarj, Casper'a göre 10 saate kadar video oynatma

10.000 mAh, 30W şarj, Casper'a göre 10 saate kadar video oynatma Ses: Dolby Atmos destekli 4 hoparlör

Dolby Atmos destekli 4 hoparlör Kalem ve klavye: Kalemde 60 saat, klavyede 96 saat pil ömrü; kalemde silgi ve sağ tık için 2 düğme

PAD Z10 Pro'yu Laptop Gibi Kullanmak Ne Demek, Hangi İşler Yapılabiliyor?

Casper PAD Z10 Pro'nun laptop gibi çalışması, kutudan çıkan klavye, kalem ve bölünmüş ekran desteği sayesinde gündelik ofis ve ders işlerini tabletten halledebilmen anlamına geliyor. Casper'ın ürün sayfasında öne çıkardığı somut kullanım senaryoları şöyle:

Not alma: Prestige Kalem ile toplantıda ya da derste ekrana el yazısıyla not alabiliyorsun. Avuç içi algılama sayesinde elini ekrana yaslayarak kağıda yazar gibi yazabiliyorsun, kalemdeki iki düğmeden biri silgi, diğeri sağ tık görevi görüyor.

Prestige Kalem ile toplantıda ya da derste ekrana el yazısıyla not alabiliyorsun. Avuç içi algılama sayesinde elini ekrana yaslayarak kağıda yazar gibi yazabiliyorsun, kalemdeki iki düğmeden biri silgi, diğeri sağ tık görevi görüyor. Belge düzenleme ve imzalama: Belgeler üzerinde kalemle işaretleme yapmak, imza atmak ve düzeltme notu düşmek mümkün. Uzun metinleri ise Magic Klavye ile yazıyorsun; 3:2 en-boy oranı belge ve tablolarda dikeyde daha fazla satır gösterdiği için daha az kaydırma yapıyorsun.

Belgeler üzerinde kalemle işaretleme yapmak, imza atmak ve düzeltme notu düşmek mümkün. Uzun metinleri ise Magic Klavye ile yazıyorsun; 3:2 en-boy oranı belge ve tablolarda dikeyde daha fazla satır gösterdiği için daha az kaydırma yapıyorsun. Sunum hazırlama ve sunma: Casper, Magic Klavye ile sunum hazırlamanın ve e-posta yönetmenin daha konforlu hale geldiğini belirtiyor. Touchpad sayesinde ayrıca fare taşıman gerekmiyor. OLED ekranın kontrastı ve renk derinliği de sunum, portfolyo ve görsel içeriklerin etkileyici görünmesine yardımcı oluyor.

Casper, Magic Klavye ile sunum hazırlamanın ve e-posta yönetmenin daha konforlu hale geldiğini belirtiyor. Touchpad sayesinde ayrıca fare taşıman gerekmiyor. OLED ekranın kontrastı ve renk derinliği de sunum, portfolyo ve görsel içeriklerin etkileyici görünmesine yardımcı oluyor. Çoklu pencere ve bölünmüş ekran: Ekranı ikiye bölüp bir yanda ders içeriğini takip ederken diğer yanda not alabiliyor, bir doküman üzerinde çalışırken aynı anda araştırma yapabiliyorsun. 14.2 inçlik ekran iki pencereyi yan yana açmaya alan bırakıyor, 12 GB bellek de uygulamalar arasında geçişi rahatlatıyor.

Ekranı ikiye bölüp bir yanda ders içeriğini takip ederken diğer yanda not alabiliyor, bir doküman üzerinde çalışırken aynı anda araştırma yapabiliyorsun. 14.2 inçlik ekran iki pencereyi yan yana açmaya alan bırakıyor, 12 GB bellek de uygulamalar arasında geçişi rahatlatıyor. E-posta ve görüntülü toplantı: Klavye ile e-postaları yazıp yanıtlayabiliyor, Dolby Atmos destekli 4 hoparlörle görüntülü toplantıları ve kurumsal videoları takip edebiliyorsun.

Klavyenin menteşesi ayarlanabildiği için tableti masada istediğin açıda sabitleyebiliyorsun; klavye tablete manyetik bağlantıyla tutunuyor. Kısacası PAD Z10 Pro, yazı, belge, sunum ve not işlerini tek cihazda toplamak isteyenler için tasarlanmış. Cihaz Android 16 ile geldiği için kullandığın iş uygulamalarının Android sürümü olup olmadığını önceden kontrol etmek iyi olur.

Yapay zekâ tarafında Casper, 24 TOPS'luk NPU'nun uyumlu uygulamalarda cihaz üzerinde yapılan işlemlere altyapı sağladığını belirtiyor.

İnce ve Ekranı Kaliteli Bir Tablet Arıyorum, PAD Z10 Pro Uygun mu?

Uygun. Casper PAD Z10 Pro 6 mm kalınlığında ve 690 gram; kalınlığı açıklanan modeller içinde en ince gövde bu. OLED panel 1.000.000:1 kontrast ve 10 bit renk (1.07 milyar renk) sunuyor. 144 Hz yenileme hızı da karşılaştırdığımız modellerin en yükseği; kaydırma, kalem hareketleri ve oyunlarda görüntü daha akıcı görünüyor.