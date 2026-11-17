Bütçenize ve İhtiyaçlarınıza Göre Tablet Seçim Rehberi!
Sizin için bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre detaylı bir tablet seçim rehberi hazırladık. Casper'ın 8.999 TL'lik VIA S50'sinden 39.999 TL'lik PAD Z10 Pro'suna uzanan tablet ailesini; iş, okul, çizim, dizi-film ve bütçeye göre yan yana koyduk.
Son Güncelleme: 11 Kasım 2026
Casper tabletleri karşılaştırınca tablo net: İş için kalemi ve klavyesi kutudan çıkan, laptop gibi kullanılacak bir tablet arıyorsan 39.999 TL'lik Casper PAD Z10 Pro ya da 23.999 TL'lik Casper PAD H10 Pro; 15 bin lira civarında okul, ödev, çizim ve dizi için 13.999-16.999 TL arasındaki Casper PAD M10; 10 bin TL'yi geçmeyen bir okul ve çocuk tableti için 8.999 TL'lik Casper VIA S50 öne çıkıyor. İnce ve ekranı kaliteli bir model isteyenler 6 mm gövdeli, 14.2 inç OLED ekranlı PAD Z10 Pro'ya ya da 6.5 mm, 12.6 inç OLED ekranlı PAD H10 Pro'ya; kamerası iyi ve uygun fiyatlı bir tablet isteyenler 13 MP + 2 MP arka kameralı VIA S50'ye bakabilir. PAD H10 Pro, PAD Z10 Pro'dan 16.000 TL (yaklaşık %40) daha uygun fiyata OLED ekran, kalem ve klavyeli kılıfı bir arada sunuyor. Fiyatlar 11 Kasım 2026 itibarıyla casper.com.tr'deki fiyatlardır.
Bütçe esnekse iş tableti: Casper PAD Z10 Pro, 14.2 inç 144 Hz OLED ekranı, kalemi ve Magic Klavyesiyle 39.999 TL'ye laptop gibi çalışıyor
OLED, kalem ve klavye 40 bine çıkmadan: Casper PAD H10 Pro, PAD Z10 Pro'dan 16.000 TL daha uygun fiyatla 23.999 TL
15 bin lira civarı öğrenci tableti: Casper PAD M10, 12.2 inç 2.4K 90 Hz ekranı ve kutudan çıkan kalemiyle 13.999 TL'den başlıyor
10 bin TL'yi geçmeyen okul ve çocuk tableti: Casper VIA S50, 8.999 TL'ye 11 inç FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya ve 13 MP + 2 MP kamera sunuyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper tabletlerde kalem ve klavye kutudan çıkıyor mu?
Cevap: Modele göre değişiyor. Casper PAD Z10 Pro'da Prestige Kalem ve Magic Klavye, PAD H10 Pro ve PAD M10 Pro'da Prestige Kalem ve klavyeli kılıf, PAD M10 Pen'de ise Prestige Kalem ve kılıf geliyor. Casper VIA S50 kalemle gelmiyor; Casper bu modeli siyah deri kılıfıyla birlikte tanıtıyor.
Soru: Casper PAD M10 Pen ile PAD M10 Pro arasındaki fark ne?
Cevap: İki paket aynı tableti kullanıyor: 12.2 inç 2.4K 90 Hz ekran, Helio G100 işlemci, 8 GB RAM ve 8.000 mAh batarya. Fark kutu içeriğinde: PAD M10 Pro'da touchpad'li klavyeli kılıf da geliyor ve fiyatı 3.000 TL daha yüksek (16.999 TL'ye karşı 13.999 TL).
Soru: 10 bin TL altında Casper tablet var mı?
Cevap: Var. Casper VIA S50, 8.999 TL fiyatıyla 10 bin TL'nin altında kalıyor; 11 inç FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya, 128 GB depolama ve 13 MP + 2 MP arka kamerayla geliyor.
Soru: Casper tabletlere SIM kart takılabiliyor mu?
Cevap: Karşılaştırdığımız Casper PAD Z10 Pro, PAD H10 Pro, PAD M10 ve VIA S50 Wi-Fi bağlantılı modeller. Casper'ın ürün sayfalarındaki SSS bölümüne göre SIM kart takılabilen tabletler güncel L serisi modeller.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Akıcılığı önceleyenler için PAD H10 Pro: Casper PAD H10 Pro'nun ekranı 60 Hz. Kaydırmada ve oyunlarda akıcılık önceliğinse 144 Hz'lik PAD Z10 Pro ya da 90 Hz'lik PAD M10 daha uygun.
- Yoğun çoklu görev yapacaklar için VIA S50: Casper VIA S50'de 4 GB RAM ve 4 GB VRAM var; ödev, video ve günlük kullanım için konumlanmış bir model. Aynı anda çok sayıda ağır uygulama açacaksan PAD M10 ve üstü daha rahat eder.
- SIM kartla her yerde internet isteyenler: Dört model de Wi-Fi bağlantılı; Casper bu ihtiyaç için L serisini işaret ediyor.
- Tableti televizyona HDMI ile bağlamak isteyenler: Casper'ın PAD M10 ve VIA S50 ürün sayfalarındaki SSS'ye göre bu modellerde HDMI ile görüntü aktarımı desteği yok.
- Sadece dizi-film izleyecekler için PAD Z10 Pro: 39.999 TL'lik PAD Z10 Pro'nun kalem, klavye ve 12 GB bellek gibi üretkenlik odaklı özellikleri bu kullanım için fazla gelebilir; VIA S50 ya da PAD M10 Pen bütçeyi daha verimli kullanır.
Sonuç: Hangi Casper Tablet Kime Göre?
Kısaca hangi Casper tableti seçmen gerektiği bütçene ve tableti ne için kullanacağına bağlı:
- Laptop gibi çalışacaksan: Casper PAD Z10 Pro, 39.999 TL. 14.2 inç 144 Hz OLED ekran, 12 GB bellek, Prestige Kalem ve Magic Klavye.
- OLED, kalem ve klavyeyi daha makul bütçeyle istiyorsan: Casper PAD H10 Pro, 23.999 TL. Klavye şart değilse PAD H10 Pen 19.999 TL.
- 15 bin TL civarında ders, çizim ve dizi için: Casper PAD M10, 13.999 TL (Pen) / 16.999 TL (Pro). 12.2 inç 2.4K 90 Hz ekran ve kutudan çıkan kalem.
- 10 bin TL altında okul, çocuk ve kamera için: Casper VIA S50, 8.999 TL. 11 inç FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya, 13 MP + 2 MP arka kamera.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 11 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın