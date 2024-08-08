Gidecek mi Kalacak mı? Fenerbahçe Taraftarının Gündeminde Ferdi Kadıoğlu'nun Geleceği Var

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Fenerbahçe'de mevcut kadronun en eski futbolcusu konumunda bulunan Ferdi Kadıoğlu için ciddi bir teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Başkan Ali Koç'un kararı sonrası, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye veda edip etmeyeceği belli olacakken taraftarlardan duygusal paylaşımlar geldi.