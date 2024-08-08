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Gidecek mi Kalacak mı? Fenerbahçe Taraftarının Gündeminde Ferdi Kadıoğlu'nun Geleceği Var

Gidecek mi Kalacak mı? Fenerbahçe Taraftarının Gündeminde Ferdi Kadıoğlu'nun Geleceği Var

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 16:25

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Fenerbahçe'de mevcut kadronun en eski futbolcusu konumunda bulunan Ferdi Kadıoğlu için ciddi bir teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Başkan Ali Koç'un kararı sonrası, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye veda edip etmeyeceği belli olacakken taraftarlardan duygusal paylaşımlar geldi.

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Performansıyla tüm dünya devlerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, kariyerine yeni bir sayfa açabilir.

Performansıyla tüm dünya devlerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, kariyerine yeni bir sayfa açabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekip Brighton, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro teklif etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekip Brighton, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro teklif etti.

Milli futbolcunun tercihinin ne olacağı merak edilirken kendisini dair paylaşımlar da sosyal medyada geniş yer buldu. 👇

Milli futbolcunun tercihinin ne olacağı merak edilirken kendisini dair paylaşımlar da sosyal medyada geniş yer buldu. 👇

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