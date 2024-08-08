Gözden Çıkarılan Ücret Sizi Hayrete Düşürebilir: Manchester United'ın Hedefinde Arda Güler Var

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında transfer dedikodularına bir yenisi daha eklendi. Son yıllarda inanılması güç bonservis ücretleri ödeyerek dikkatleri üzerine çeken İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın genç yıldız için tarihi bir miktar ödemeye hazır olduğu öğrenildi.