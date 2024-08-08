Gözden Çıkarılan Ücret Sizi Hayrete Düşürebilir: Manchester United'ın Hedefinde Arda Güler Var
Gözden Çıkarılan Ücret Sizi Hayrete Düşürebilir: Manchester United'ın Hedefinde Arda Güler Var
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında transfer dedikodularına bir yenisi daha eklendi. Son yıllarda inanılması güç bonservis ücretleri ödeyerek dikkatleri üzerine çeken İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın genç yıldız için tarihi bir miktar ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
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2024-25 sezonunda Premier Lig'de zirveye oynamayı hedefleyen Manchester United, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Kırmızı Şeytanlar, takıma Leny Yoro ve Joshua Zirkzee gibi önemli isimleri kattı ancak taraftarların beklentisi daha yüksek.
Mevcut kadronun Manchester City ve diğer rakiplere göre yetersiz olduğunu düşünenler oldukça fazla.
İlerleyen günlerde nasıl aksiyon alınacağı merak edilirken İspanyol basınında yer alan Defensa Central'den sürpriz bir haber geldi.
United'ın Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'i 2025'te transfer etmek istediği iddia edildi.
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İngiliz kulübün, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için 100 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
Erik ten Hag yönetimindeki ekip, savunma oyuncusu Yoro'yu 62, golcü Zirkzee'yi ise 42,5 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamıştı.
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