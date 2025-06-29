Fotoğraflarınızı Anında Çarpıcı Hale Getirecek 12 Uygulama

Estetik arayanların kutsal kitabı! Prequel, sıradan bir fotoğraf düzenleyici değil; tam anlamıyla “influencer kitidir”. O retro VHS efektleri, 90’lar video kamerası filtresi, parlayan göz detayları, soft blur’lar… Her şey var.

Uygulamada öyle filtreler var ki, direkt story'e koyuyorsun ve herkes “Bu uygulama ne?” diye DM atıyor. Bazen biraz abartılı geliyor olabilir ama işin özü şu: “Ben farklıyım” demek istiyorsan ve sıradanlıktan uzak durmak istiyorsan Prequel seni epey mutlu eder. Hem fotoğraf hem video için ayrı ayrı filtreleri de var, çok yönlü yani.