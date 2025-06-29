Fotoğraflarınızı Anında Çarpıcı Hale Getirecek 12 Uygulama
Bir fotoğraf çekiyorsun… Kadraj güzel, ışık fena değil ama bir şey eksik. İşte o “bir şey” dediğin şeyi tamamlayacak, tek dokunuşla fotoğraflarını bambaşka bir seviyeye taşıyacak uygulamaları ayağına getirdik. Üstelik bazıları yapay zekalı, bazıları animasyonlu, çoğu da ücretsiz! Sadece Instagram için değil; story, profil, albüm, hatta Tinder bile güzelleşir bu listeyle.
Hadi gel, o sıradan kareleri yıldız yapalım! 🌟📲
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1. VSCO
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2. Snapseed
3. Lightroom
4. Afterlight
5. PicsArt
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6. Prequel
7. Huji Cam
8. Lens Distortions
9. RNI Films
10. Photoshop Express
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11. A Color Story
12. Tezza
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