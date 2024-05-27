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Fıstıklı Baklava Sevenler Dikkat! Bezelyeden Yapılan Antep Fıstığı Tadınızı Kaçıracak

Fıstıklı Baklava Sevenler Dikkat! Bezelyeden Yapılan Antep Fıstığı Tadınızı Kaçıracak

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 10:58

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Fıstık fiyatları nedeniyle her geçen gün fiyatı artan fıstıklı baklavaya dolandırıcılık çözümü getirilmiş. Bezelyeleri Blender'da çekerek fıstık içi haline getiren vatandaşın görüntülerini izleyenler şok oldu.  

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Bir sosyal medya kullanıcısının baklavalık fıstık içini bezelyeden yaptığı görüntüler viral oldu. Bezelyeyi Blender'da çektikten sonra biraz şeker ekleyip fırınlayan kullanıcının elde ettiği fıstık içi görüntü olarak kusursuz oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısının baklavalık fıstık içini bezelyeden yaptığı görüntüler viral oldu. Bezelyeyi Blender'da çektikten sonra biraz şeker ekleyip fırınlayan kullanıcının elde ettiği fıstık içi görüntü olarak kusursuz oldu.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları Antep fıstıklı baklavada fıstık olup olmadığını sorguladı. İşte bezelyeden fıstık yapılan o anlar; 🎥

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Temet

Umarım bezelye koyuyorlardır. En azından sağlık açısından bir zararı yok. Kırmızı toz biber yerine kremit tozu koyanda gördü bu gözler.

meraklikofteci

Höh(afedersiniz) o neymiş ya...

Denemme

Akpnin gelecek türkiyesinde boyle şeyler normal..adamlar hükümetı örnek aliyor

Ezra Dilge

Siz bunu yeni mi öğreniyorsunuz yahu renginden bile belli oluyor bezelyeyi çok uzun süredir antep fıstığı diye yediriyorlar..