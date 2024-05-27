Fıstıklı Baklava Sevenler Dikkat! Bezelyeden Yapılan Antep Fıstığı Tadınızı Kaçıracak

Fenerbahçe ile Galatasaray Taraftarının Tartışmasında Silah Patladı: 1 Taraftar Bacağından Vuruldu

Verdiği Bir Röportajla Viral Olan Çiçekçi Kız Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın Videosunda Ortaya Çıktı