Fıstıklı Baklava Sevenler Dikkat! Bezelyeden Yapılan Antep Fıstığı Tadınızı Kaçıracak

Fıstık fiyatları nedeniyle her geçen gün fiyatı artan fıstıklı baklavaya dolandırıcılık çözümü getirilmiş. Bezelyeleri Blender'da çekerek fıstık içi haline getiren vatandaşın görüntülerini izleyenler şok oldu.
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Bir sosyal medya kullanıcısının baklavalık fıstık içini bezelyeden yaptığı görüntüler viral oldu. Bezelyeyi Blender'da çektikten sonra biraz şeker ekleyip fırınlayan kullanıcının elde ettiği fıstık içi görüntü olarak kusursuz oldu.
Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları Antep fıstıklı baklavada fıstık olup olmadığını sorguladı. İşte bezelyeden fıstık yapılan o anlar; 🎥
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Umarım bezelye koyuyorlardır. En azından sağlık açısından bir zararı yok. Kırmızı toz biber yerine kremit tozu koyanda gördü bu gözler.
Höh(afedersiniz) o neymiş ya...
Akpnin gelecek türkiyesinde boyle şeyler normal..adamlar hükümetı örnek aliyor
Siz bunu yeni mi öğreniyorsunuz yahu renginden bile belli oluyor bezelyeyi çok uzun süredir antep fıstığı diye yediriyorlar..