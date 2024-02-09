Finlandiya'da Meşhur Bir Spor Olan "At Başlı Değnek" Binicisi Yaptığı Sporun Detaylarını Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2Er15...
Günümüzde pek çok şeyin vegan versiyonu yapılabiliyor. Vegan yaşam tarzını benimseyenler için çeşitli ürünlerin vegan versiyonları artık sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki bir spor dalının da vegan versiyonu olduğunu biliyor muydunuz?
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Finlandiya'da her birimizin çocukken muhakkak yaptığı, sopayı bir at gibi kullanma fikri Finlandiya'da gerçek bir spor dalına dönüştü.
2002’de Finlandiya'da ilk at başlı değnek biniciliği derneğinin kurulmasıyla spor olarak tanınmaya başlayan At Başlı Değnek biniciliğinin şampiyonaları da düzenleniyor.
At Başlı Değnek binicisi Nara Arlin, bu spor dalıyla ilgili bilgiler verdi.
İşte o video;
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