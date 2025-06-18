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Filenin Sultanları Gibi Sahada Parlamak İçin Günlük Rutinine Ekleyebileceğin 6 Sağlıklı Destek

Filenin Sultanları Gibi Sahada Parlamak İçin Günlük Rutinine Ekleyebileceğin 6 Sağlıklı Destek

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Onedio Content - Onedio Editörü
18.06.2025 - 13:32 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 14:23

Onlar sahada sadece sayı değil, ilham da kazanıyor! 

Filenin Sultanları'nın başarı dolu yolculuğunun arkasında yalnızca yetenek değil; disiplin, sağlıklı alışkanlıklar ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı var. Bu güçlü kadınlardan ilham alarak sen de kendi hayat sahanda parlamaya ne dersin? 

Daha enerjik, dengeli ve dirençli bir sen için günlük rutinine kolayca ekleyebileceğin sağlıklı destekleri senin için derledik. Unutma, güçlü kalmak bazen küçük adımlarla başlar!

1. Güne zinde başla: Kaliteli uyku, yüksek enerji!

Performansın sırrı uykudan geçiyor. Filenin Sultanları gibi sabaha enerjik uyanmak istiyorsan, düzenli ve derin bir uyku şart.

2. Dengeli beslen, dengeni koru...

Protein, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlarla dolu bir tabak; hem zihinsel hem de fiziksel performansı destekler.

3. Mental dayanıklılığını artır: Meditasyon & Odak egzersizleri

Kritik anlarda soğukkanlı kalabilmek için zihinsel antrenman şart. Nefes teknikleri ve kısa meditasyonlar, maçtaki odaklanmayı günlük hayatına taşır.

4. Su içmeyi unutma: Hidratasyon = Performans

Sıvı kaybı sadece sahada değil, ofiste bile seni düşürür. Gün boyunca yeterince su içtiğinden emin ol.

5. Kaslarının yanında ol: Hareket et, esne, güçlen!

Günlük 15-20 dakikalık bir esneme ya da yürüyüş, vücut farkındalığını artırır ve hareket kabiliyetini yükseltir.

6. Cilt, tırnak ve saçlarını destekle.

Her gün 2 tablet cilt, tırnak ve saçların için özel formülasyon Solgar Skin, Nails & Hair* alarak sen de parla.

Solgar Skin, Nails & Hair* with MSM içeriğindeki;

● C vitamini cildin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumunda rol oynar.*

● Çinko minerali normal saçın, normal tırnakların ve normal cildin korunmasına yardımcı olur.*

● Bakır, normal saç ve normal cilt pigmentasyonunu destekler.*

* Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (32169 Sayılı / 20.04.2023 tarihli resmi gazete)

 

Filenin Sultanları gibi güçlü, sağlıklı ve enerjik kalmak için doğru alışkanlıkları destekleyecek vitamin ve mineralleri unutma!

Filenin Sultanları gibi güçlü, sağlıklı ve enerjik kalmak için doğru alışkanlıkları destekleyecek vitamin ve mineralleri unutma!

Solgar’ın bilimsel formüllerle geliştirilmiş ürünleri, zinde kalma hedefinin en büyük destekçisi olabilir.

Türkiye Voleybol Milli Takımları resmi sponsoru Solgar, Filenin Sultanları'na VNL'de başarılar diler!

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