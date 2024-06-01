FETÖ’nün Pensilvanya’daki Karargahını Görüntüleyen CNN Türk’e Saldırı
FETÖ’nün Pensilvanya’daki Karargahını Görüntüleyen CNN Türk’e Saldırı
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CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, "Bir 10 - 15 dakikadır sürekli gelip taciz ediyorlar. Kimsin ne yapıyorsun, fotoğraf çekmek istiyorlar. Buradan sürekli araç giriş çıkışı oluyor. FETÖ'nün yaşadığı ama kaçırıldığının iddia edildiği yer girişi burası. Buradan giriş çıkış yapılıyor. Biraz önce gelip giden biri vardı. Sonra Almanca konuştu. Sürekli burada taciz olayı oluyor" açıklamasında bulundu.
Canlı yayında Yunus Paksoy bilgileri aktarırken bir kişi arabayı üzerine sürdü. Paksoy'un tepki göstermesi üzerine arabayı üzerine süren kişi daha sonra kamerasına saldırdı.
Yunus Paksoy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu. Gömleğim falan yırtıldı. Arabama girdim, 911'i aradım. Birazdan polis burada olacak. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. " ifadelerini kullandı.
İşte CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy'a yapılan saldırının görüntüleri...
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