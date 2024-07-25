Fenerbahçe Sevilla'ya Ne Kadar Ödeyecek? Youssef En-Nesyri'nin Bonservis Ücreti Belli Oldu
Fenerbahçe Sevilla'ya Ne Kadar Ödeyecek? Youssef En-Nesyri'nin Bonservis Ücreti Belli Oldu
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transfer için Sevilla’ya ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda Faslı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı da aktarıldı.
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KAP'a bildirildi
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5 yıllık sözleşme
19,5 milyon euro bonservis
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