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Fenerbahçe Sevilla'ya Ne Kadar Ödeyecek? Youssef En-Nesyri'nin Bonservis Ücreti Belli Oldu

Fenerbahçe Sevilla'ya Ne Kadar Ödeyecek? Youssef En-Nesyri'nin Bonservis Ücreti Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 13:08

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transfer için Sevilla’ya ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda Faslı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı da aktarıldı.

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KAP'a bildirildi

KAP'a bildirildi
media.fenerbahce.org

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığı Youssef En-Nesyri için La Liga ekibi Sevilla'ya ödediği ücreti Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

5 yıllık sözleşme

5 yıllık sözleşme
media.fenerbahce.org

Faslı golcü oyuncu, kendisini 5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

19,5 milyon euro bonservis

19,5 milyon euro bonservis
media.fenerbahce.org

'Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.'

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