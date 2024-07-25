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Futbolcular Maçın 2. Dakikasında Kavgaya Tutuştu! Levi Colwill ile James McClean Birbirine Girdi

Futbolcular Maçın 2. Dakikasında Kavgaya Tutuştu! Levi Colwill ile James McClean Birbirine Girdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 11:50

Chelsea - Wrexham hazırlık maçında, Levi Colwill ile James McClean arasında gerginlik yaşandı. Futbolcular, takım arkadaşlarını sakinleştirmekte zorlandı.

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İngiltere Premier Lig'de sıkıntılı geçen sezonun ardından Chelsea, teknik direktörlük koltuğunu Championship'te Leicester'ı şampiyon yapan Enzo Maresca'ya emanet etmişti.

İngiltere Premier Lig'de sıkıntılı geçen sezonun ardından Chelsea, teknik direktörlük koltuğunu Championship'te Leicester'ı şampiyon yapan Enzo Maresca'ya emanet etmişti.

ABD'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar, kamptaki ilk maçında Galler ekibi Wrexham ile karşı karşıya geldi.

ABD'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar, kamptaki ilk maçında Galler ekibi Wrexham ile karşı karşıya geldi.

90 dakika, 2-2'lik beraberlikle noktalanırken maça 2. dakikada yaşanan Levi Colwill ve James McClean arasındaki kavga damga vurdu.

90 dakika, 2-2'lik beraberlikle noktalanırken maça 2. dakikada yaşanan Levi Colwill ve James McClean arasındaki kavga damga vurdu.

İşte o anlar 👇

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