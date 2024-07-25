Futbolcular Maçın 2. Dakikasında Kavgaya Tutuştu! Levi Colwill ile James McClean Birbirine Girdi
Futbolcular Maçın 2. Dakikasında Kavgaya Tutuştu! Levi Colwill ile James McClean Birbirine Girdi
Chelsea - Wrexham hazırlık maçında, Levi Colwill ile James McClean arasında gerginlik yaşandı. Futbolcular, takım arkadaşlarını sakinleştirmekte zorlandı.
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İngiltere Premier Lig'de sıkıntılı geçen sezonun ardından Chelsea, teknik direktörlük koltuğunu Championship'te Leicester'ı şampiyon yapan Enzo Maresca'ya emanet etmişti.
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ABD'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar, kamptaki ilk maçında Galler ekibi Wrexham ile karşı karşıya geldi.
90 dakika, 2-2'lik beraberlikle noktalanırken maça 2. dakikada yaşanan Levi Colwill ve James McClean arasındaki kavga damga vurdu.
İşte o anlar 👇
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