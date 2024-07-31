CZN Burak'tan Fenerbahçe'nin Yeni Yıldızı Youssef En-Nesyri'ye 'Türk Kahvesi' Şakası!

Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Youssef En-Nesyri, sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın restoranına giderek yemek yedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yemek sonrası En-Nesyri ve ailesine şaka yapmak isteyen CZN Burak bir anda elindeki tepsiyle beraber kendisini En-Neyri'nin yanına attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahve bardaklarının dolu olduğunu düşünen yıldız futbolcu neye uğradığını şaşırken, CZN Burak gülmeye başladı.
O anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın