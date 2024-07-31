Görüş Bildir
Haberler
Video
CZN Burak'tan Fenerbahçe'nin Yeni Yıldızı Youssef En-Nesyri'ye 'Türk Kahvesi' Şakası!

CZN Burak'tan Fenerbahçe'nin Yeni Yıldızı Youssef En-Nesyri'ye 'Türk Kahvesi' Şakası!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 19:02

İçerik Devam Ediyor

Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Youssef En-Nesyri, sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın restoranına giderek yemek yedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yemek sonrası En-Nesyri ve ailesine şaka yapmak isteyen CZN Burak bir anda elindeki tepsiyle beraber kendisini En-Neyri'nin yanına attı.

Yemek sonrası En-Nesyri ve ailesine şaka yapmak isteyen CZN Burak bir anda elindeki tepsiyle beraber kendisini En-Neyri'nin yanına attı.

Kahve bardaklarının dolu olduğunu düşünen yıldız futbolcu neye uğradığını şaşırken, CZN Burak gülmeye başladı.

Kahve bardaklarının dolu olduğunu düşünen yıldız futbolcu neye uğradığını şaşırken, CZN Burak gülmeye başladı.

O anlar 👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın