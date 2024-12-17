"Farz Et Ki Sen Yoksun" Başlıklı Koleksiyon Sergisi 29 Aralık'a Kadar Arter’de
"Farz Et Ki Sen Yoksun" Başlıklı Koleksiyon Sergisi 29 Aralık'a Kadar Arter’de
Arter’de gerçekleştirilen ilk özel koleksiyon sergisi olan 'Farz Et Ki Sen Yoksun', sergilenen eser ve nesnelerin çeşitliliği kadar, kapsadığı mecralar ve ilişki kurduğu temalar bakımından da geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ömer Hayyam’ın Rubailer’inde yer alan bir dizeden esinle isimlendirilen ve farklı dönemlerde üretilmiş 600’ün üzerinde sanat yapıtı, işlevsel nesne, nadide eser, mobilya ve kitaptan oluşan sergi, bir koleksiyonun yan yana getirmeler aracılığıyla doğurabileceği bağları keşfetmeye davet ediyor. 'Farz Et Ki Sen Yoksun', 29 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.
Koleksiyonu çok yönlü ve yaşayan bir beden olarak ele alan serginin küratörlüğünü Selen Ansen üstleniyor.
"Farz Et Ki Sen Yoksun", Ömer Koç Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerle oluşturuldu
Arter’de gerçekleştirilen ilk özel koleksiyon sergisi olan "Farz Et Ki Sen Yoksun", 29 Aralık 2024 tarihine kadar Arter’in 4. ve 3. kat galerilerinde ziyaret edilebilecek.
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