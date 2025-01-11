Ezgi Mola İnceden Laf Soktu, Şeyma Subaşı Vücut Şov Yaptı: 11 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ezgi Mola İnceden Laf Soktu, Şeyma Subaşı Vücut Şov Yaptı: 11 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı
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Ezgi Mola
Devrim Özkan
Aslı Enver
Nilperi Şahinkaya
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Ece Seçkin
Arzu Sabancı
Yasemin Tatlıses
Gizem Güven
Arzum Onan
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Melisa Döngel
Merve Boluğur
Rabia Soytürk
Alina Boz
Berfu Yenenler
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Farah Zeynep Abdullah
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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