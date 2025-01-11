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Ezgi Mola İnceden Laf Soktu, Şeyma Subaşı Vücut Şov Yaptı: 11 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ezgi Mola İnceden Laf Soktu, Şeyma Subaşı Vücut Şov Yaptı: 11 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.01.2025 - 23:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Aslı Enver

Aslı Enver

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya
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Ece Seçkin

Ece Seçkin

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Gizem Güven

Gizem Güven

Arzum Onan

Arzum Onan
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Melisa Döngel

Melisa Döngel

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Rabia Soytürk

Rabia Soytürk

Alina Boz

Alina Boz

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler
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Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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