Eyüpsultan'da Seçimi Kaybeden Belediyenin Deposundan Gelen Görüntüler Şoke Etmişti: İddialara Yanıt Geldi
Eyüpsultan'da Seçimi Kaybeden Belediyenin Deposundan Gelen Görüntüler Şoke Etmişti: İddialara Yanıt Geldi
Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken, pek çok il ve ilçe yıllar sonra yönetimi değiştirme kararı aldı. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi de yıllar sonra CHP'li bir başkan adayı tarafından kazanıldı. AK Partili eski belediye başkanı Deniz Köken'in odasından çıktığı söylenen eşyaların görüntüsü ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.
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Türkiye, 31 Mart'ta yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti.
İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Eyüpsultan'da ise mevcut başkan Deniz Köken ve Mithat Bülent Özmen arasında büyük bir rekabet yaşandı.
CHP adayı Mithat Bülent Özmen, yüzde 48.17 oy oranı ile Eyüpsultan'ın yeni belediye başkanı oldu.
Eyüpsultan'da üzerinde belediye logosunun bulunduğu bir depoda, birçok eşyanın yer aldığı, eşyaların kamyonlarla çıkarıldığı görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü;
Başka bir videoda ise Deniz Köken'in odasından çıkan eşyaların olduğu iddia edildi;
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Sosyal medyada büyük bir tepkiye neden olan bu videoların ardından, eski belediye başkanı Deniz Köken'den açıklama geldi.
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