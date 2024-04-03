Eyüpsultan'da Seçimi Kaybeden Belediyenin Deposundan Gelen Görüntüler Şoke Etmişti: İddialara Yanıt Geldi

Deniz Köken, “Belediyeden çıkan hediye paketleri” başlığıyla kasıtlı olarak ve yanlış bilgilerle servis edilen görüntüler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki, Eyüpsultan Belediyemizin “resmi deposunda” bulunan ürünler hediyelik eşyalar ve ihtiyaç sahibi komşularımıza sosyal destek için kullandığımız ürünlerdir.' diyerek bir paylaşımda bulundu;

Belediyemizin deposuna muntazam olarak poşetlenerek yerleştirilen ürünler “sayılma ve inceleme” bahanesiyle 2 Nisan Salı günü kasıtlı olarak dağıtıldıktan sonra video çekilerek sosyal medyaya servis edilmiştir. Videoda da gözüktüğü üzere depomuzda, Eyüpsultan’daki ihtiyaç sahiplerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine teslim edilmek üzere hasta yatağı, tekerlekli sandalye, medikal malzemeler ve gıda kolileri de yer almaktadır. Kemerburgaz’daki depomuz ile Belediyemizin ürünlerini tek noktada toplamış ve farklı farklı depolarda toplanmasının önüne geçmiştik.

Görevde olduğum 5 yıl boyunca Belediyemizin faaliyetleri hakkında her zaman şeffaf olmaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye özen gösterdim, bugün de aynı noktadayım. Bu tür manipülatif içeriklerin toplumda yanlış algı oluşturmasını ve kamu kurumlarına güvensizlik duygusu oluşturmasını şiddetle kınıyorum.