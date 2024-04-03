Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Eyüpsultan'da Seçimi Kaybeden Belediyenin Deposundan Gelen Görüntüler Şoke Etmişti: İddialara Yanıt Geldi

Eyüpsultan'da Seçimi Kaybeden Belediyenin Deposundan Gelen Görüntüler Şoke Etmişti: İddialara Yanıt Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.04.2024 - 09:16

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken, pek çok il ve ilçe yıllar sonra yönetimi değiştirme kararı aldı. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi de yıllar sonra CHP'li bir başkan adayı tarafından kazanıldı. AK Partili eski belediye başkanı Deniz Köken'in odasından çıktığı söylenen eşyaların görüntüsü ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye, 31 Mart'ta yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye, 31 Mart'ta yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti.

Milyonlarca seçmenin oyunu kullandığı seçimlerde, pek çok il ve ilçede yıllar sonra değişiklik oldu. Türkiye genelinde CHP birinci parti olurken, AK Pari 2. sırada, Yeniden Refah ise 3. sırada yer aldı.

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Eyüpsultan'da ise mevcut başkan Deniz Köken ve Mithat Bülent Özmen arasında büyük bir rekabet yaşandı.

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Eyüpsultan'da ise mevcut başkan Deniz Köken ve Mithat Bülent Özmen arasında büyük bir rekabet yaşandı.

Eyüpsultan, yıllar sonra CHP yönetimine geçerek, Mithat Bülent Özmen'i başkan olarak seçti.

CHP adayı Mithat Bülent Özmen, yüzde 48.17 oy oranı ile Eyüpsultan'ın yeni belediye başkanı oldu.

CHP adayı Mithat Bülent Özmen, yüzde 48.17 oy oranı ile Eyüpsultan'ın yeni belediye başkanı oldu.

Seçimin sona ermesinin ve sonuçların kesinleşmesinin ardından sosyal medyaya düşen görüntüler ise şaşkınlık yarattı.

Eyüpsultan'da üzerinde belediye logosunun bulunduğu bir depoda, birçok eşyanın yer aldığı, eşyaların kamyonlarla çıkarıldığı görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü;

Başka bir videoda ise Deniz Köken'in odasından çıkan eşyaların olduğu iddia edildi;

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medyada büyük bir tepkiye neden olan bu videoların ardından, eski belediye başkanı Deniz Köken'den açıklama geldi.

Sosyal medyada büyük bir tepkiye neden olan bu videoların ardından, eski belediye başkanı Deniz Köken'den açıklama geldi.

Deniz Köken, “Belediyeden çıkan hediye paketleri” başlığıyla kasıtlı olarak ve yanlış bilgilerle servis edilen görüntüler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki, Eyüpsultan Belediyemizin “resmi deposunda” bulunan ürünler hediyelik eşyalar ve ihtiyaç sahibi komşularımıza sosyal destek için kullandığımız ürünlerdir.' diyerek bir paylaşımda bulundu;

Belediyemizin deposuna muntazam olarak poşetlenerek yerleştirilen ürünler “sayılma ve inceleme” bahanesiyle 2 Nisan Salı günü kasıtlı olarak dağıtıldıktan sonra video çekilerek sosyal medyaya servis edilmiştir. Videoda da gözüktüğü üzere depomuzda, Eyüpsultan’daki ihtiyaç sahiplerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine teslim edilmek üzere hasta yatağı, tekerlekli sandalye, medikal malzemeler ve gıda kolileri de yer almaktadır. Kemerburgaz’daki depomuz ile Belediyemizin ürünlerini tek noktada toplamış ve farklı farklı depolarda toplanmasının önüne geçmiştik.

Görevde olduğum 5 yıl boyunca Belediyemizin faaliyetleri hakkında her zaman şeffaf olmaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye özen gösterdim, bugün de aynı noktadayım. Bu tür manipülatif içeriklerin toplumda yanlış algı oluşturmasını ve kamu kurumlarına güvensizlik duygusu oluşturmasını şiddetle kınıyorum.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
17
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?