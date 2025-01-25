Eylem Tok ve Oğlunun Tutukluluğu Sürüyor: Acılı Aile "Onlar Türkiye’ye Gelmesin" Diyor

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
Geçtiğimiz mart ayında İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan feci kazanın ardından, hukuki süreç ve acılı ailenin mücadelesi devam ediyor. Kazaya karışan 17 yaşındaki T.C.’nin annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmasının ardından, Türkiye’nin iade talepleri ve ailelerin adalet arayışı gündemde kalmaya devam ediyor.
(İHA)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın ardından, Tok ve oğlu önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçtı. Haziran ayında ABD’nin Boston kentinde yakalanan anne ve oğulun tutukluluk halleri sürerken, Türkiye’nin iade talebiyle ilgili hukuki süreç de devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kazanın üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, hayatını kaybeden Aci’nin ailesi hâlâ büyük bir acı yaşıyor.
Anne Pervin Aci, duygularına hakim olamayıp gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, “Gece gündüz yanıyorum, evlat acısı çok zor. Bizi bitirdiler, orada yatsınlar diyorum, onlar Türkiye’ye gelmesin” ifadelerini kullandı.
Videonun tamamı için👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın