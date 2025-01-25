Eylem Tok ve Oğlunun Tutukluluğu Sürüyor: Acılı Aile "Onlar Türkiye’ye Gelmesin" Diyor

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan feci kazanın ardından, hukuki süreç ve acılı ailenin mücadelesi devam ediyor. Kazaya karışan 17 yaşındaki T.C.’nin annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmasının ardından, Türkiye’nin iade talepleri ve ailelerin adalet arayışı gündemde kalmaya devam ediyor.

(İHA)