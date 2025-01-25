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Eylem Tok ve Oğlunun Tutukluluğu Sürüyor: Acılı Aile "Onlar Türkiye’ye Gelmesin" Diyor

Eylem Tok ve Oğlunun Tutukluluğu Sürüyor: Acılı Aile "Onlar Türkiye’ye Gelmesin" Diyor

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 15:31

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Geçtiğimiz mart ayında İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan feci kazanın ardından, hukuki süreç ve acılı ailenin mücadelesi devam ediyor. Kazaya karışan 17 yaşındaki T.C.’nin annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmasının ardından, Türkiye’nin iade talepleri ve ailelerin adalet arayışı gündemde kalmaya devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
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29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın ardından, Tok ve oğlu önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçtı. Haziran ayında ABD’nin Boston kentinde yakalanan anne ve oğulun tutukluluk halleri sürerken, Türkiye’nin iade talebiyle ilgili hukuki süreç de devam ediyor.

29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın ardından, Tok ve oğlu önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçtı. Haziran ayında ABD’nin Boston kentinde yakalanan anne ve oğulun tutukluluk halleri sürerken, Türkiye’nin iade talebiyle ilgili hukuki süreç de devam ediyor.

Kazanın üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, hayatını kaybeden Aci’nin ailesi hâlâ büyük bir acı yaşıyor.

Kazanın üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, hayatını kaybeden Aci’nin ailesi hâlâ büyük bir acı yaşıyor.

Anne Pervin Aci, duygularına hakim olamayıp gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, “Gece gündüz yanıyorum, evlat acısı çok zor. Bizi bitirdiler, orada yatsınlar diyorum, onlar Türkiye’ye gelmesin” ifadelerini kullandı.

Anne Pervin Aci, duygularına hakim olamayıp gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, “Gece gündüz yanıyorum, evlat acısı çok zor. Bizi bitirdiler, orada yatsınlar diyorum, onlar Türkiye’ye gelmesin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, baba Özer Aci de oğullarının acısını her geçen gün daha derinden hissettiklerini ifade ederek, adaletin yerini bulmasını istediklerini dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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