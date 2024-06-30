Evlendikleri İçin Şükretmelerini Sağlayan Kişilerin Eşlerinin 15 Hareketi
Evlendikleri İçin Şükretmelerini Sağlayan Kişilerin Eşlerinin 15 Hareketi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların eşleri ile birlikte oldukları için çok mutlu olmalarını sağlayan 15 hareketlerine bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer hareketler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Sosyal anksiyetem var ve ne zaman başkaları ile konuşurken zorluk çeksem karım bana yardımcı oluyor :)"
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2. "Ben yokken bile benim hakkımda iyi konuşuyor olduğu bilmek."
3. "Bütün esprilerime gülüyor ve onunlayken gerçekten kendim olabiliyorum gibi hissediyorum."
4. "Ben hayalperestim, oysa çok gerçekçi. Ama ne zaman hayallerimden ciddi ciddi bahsetsem beni destekliyor."
5. "Kısa hikayeler yazmaya başladım ve karım hepsini okuyup benim için yorum yapıyor."
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6. "Tatlılığı ve hayvanlara karşı olan yardım severliği olabilir."
7. "Senin hakkında kötü ve iyi her şeyi bilmelerine rağmen hala seninle olmayı seçen birisine sahip olmak kesinlikle."
8. "Gerçekten mutlu olduğunda yaptığı bir gülümsemesi var ve gerçekten dünyadaki en özel şey olabilir."
9. "Birbirimizi güldürmek için tatlı ve saçma hareketler yapıyoruz. Günümün en tatlı noktası hep bu anlar oluyor."
10. "Birbirimizi desteklememiz sayesinde birçok şey başardık ve sadece yanımda olması bile bana cesaret veriyor."
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11. "Hayatım boyunca hiçbir zaman bir yere ait hissetmedim ama onunlayken gerçekten evde hissediyorum."
12. "Anlatması zor ama karım sırtımı mükemmel bir profesyonellik ile kaşıyor."
13. "Karım hayatımda gördüğüm en iyi aşçı ve her zaman ona Masterchef'e gitmesi gerektiğini söylüyorum."
14. "Karım çok kısa ve kocaman gözlere sahip. Sarıldığımızda bana aşağıdan bakışını çok seviyorum."
15. "Her sabah en az 30 dakika birbirimize sarılıyoruz ve güne çok mutlu başlamış oluyorum."
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