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Evini Kedi-Köpek İçin Daha Güvenli Hale Getirmenin 12 Yolu

etiket Evini Kedi-Köpek İçin Daha Güvenli Hale Getirmenin 12 Yolu

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
15.06.2025 - 18:03

Kedi ya da köpeklerle yaşıyorsan evin artık sadece senin alanın olmaktan çıkıyor! Onların meraklı patileri için evde pek çok tehlike gizli var ama endişelenme, birkaç basit ama etkili önlemle hem senin hem de minik dostunun huzur içinde yaşayacağı bir ortam yaratabilirsin. İşte, evini kedi ve köpek dostların için daha güvenli hale getirmenin 12 yolu!

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1. Evdeki bitkiler estetik açıdan güzel dursa da bazıları patili dostların için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Aloe vera, zambak, difenbahya ve devetabanı gibi pek çok süs bitkisi aslında kedi ve köpekler için zehirli. Bu yüzden evindeki bitkileri tek tek gözden geçir, internetten isimlerini kontrol et ve tehlikeli olanları ya başka bir yere taşı ya da evden çıkar.

2. Banyoda ya da mutfakta açıkta duran temizlik ürünleri, meraklı köpek ve kediler için çok tehlikeli.

Çamaşır suyu, lavabo açıcılar, cam temizleyicileri ya da deterjanlar hem keskin kokularıyla onların dikkatini çekebilir hem de yaladıkları takdirde ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Bu ürünleri mümkünse kapaklı dolaplarda, hatta çocuk kilidi takılmış raflarda sakla. 'Bir şey olmaz.' deme çünkü olabilir.

3. Evde yere düşmüş bir toka, düğme ya da ip parçası senin için önemsiz olabilir ama patili dostun için değil.

Küçük eşyaları ortada bırakman minik dostunun oyun merakı yüzünden bir anda tehlikeye dönüşebilir. Kedilerin özellikle ipli ve hareketli küçük şeyleri sevmesi, köpeklerinse her şeyi tatma potansiyeline sahip olması evde küçük eşyaları onlar için zararlı kılıyor. Bu yüzden yerde ne olduğunu sık sık kontrol et ve küçük eşyaları ortada bırakmamaya özen göster.

4. Kedi ve köpeklerin bir ortak yönü de perdeyle oynamayı asla bırakmamaları!

Kedilerin perde ipleriyle oynaması çok sevimli görünse de ipin tırnağına takılması gibi durumlarda ciddi kazalara dönüşebiliyor. Aynı şekilde köpekler de perdeyi çekiştirerek hem ipi hem perdeyi koparabiliyor. Eğer evinde uzun perde ipleri varsa onları kısaltmak ya da sabitlemek en sağlıklı çözüm olur.

5. Kablo görmek senin için sıradan olabilir ama bir yavru kedi ya da köpek için o kablo oyuncaktan farksız.

Köpekler için kemirme, dişleri temizlemek ve çeneyi güçlendirmek için önemli olduğundan elektrik kablolarını gizlemek şart. Bu kediler için de geçerli. Bunun için kablo koruyucu kılıflar kullanabilir, mobilyaların arkasına gizleyebilir ya da kabloları yukarıda tutacak düzenleyicilerle sabitleyebilirsin.

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6. Kediler için pencerelere sineklik takmak bir tercih değil zorunluluk!

Pencere kenarına kurulup dışarıyı izlemek kedilerin en sevdiği aktivitelerden biri ama ilgisini çeken bir şey gördüklerinde ya da dengesini kaybettiklerinde aşağı düşebilirler. Özellikle yüksek katlarda yaşıyorsan pencerelerde sineklik kullan ya da güvenlik kilidi tak.

7. Kullanmadığın anlarda kesici aletleri çekmeceye kaldır ve ortalıkta bırakmamaya özen göster.

Mutfakta ya da banyo tezgahında unutulmuş bir makas, bıçak ya da tıraş bıçağı patili dostların için büyük tehlike anlamına gelir. Özellikle tezgaha çıkabilen kediler ya da her şeyi koklamak isteyen köpekler için bu aletler ciddi yaralanmalara yol açabilir.

8. İlaçları ulaşamayacakları veya kilitli yerlere koymayı unutma!

Kullandığımız vitaminler, ağrı kesiciler ya da antibiyotikler evcil hayvanlar için ölümcül olabilir. Bu yüzden ilaçları masa üstünde bırakmak ya da çantada taşımak yerine kapalı bir dolapta ya da yüksek raflarda saklamak çok daha güvenli. Evcil hayvanlar bazen bir çantayı bile kurcalayabilir, o yüzden tedbiri elden bırakma.

9. Klozet kapağını açık bırakmak özellikle küçük köpekler ve yavru kediler için büyük bir tehlike.

Köpekler ve kediler bazen tuvalet suyunu içmeye çalışabilir veya içine düşüp çıkamayabilir. Ayrıca güzel koması için bu suya genellikle temizlik ürünleri kullanırız, yani içmeleri durumunda ciddi şekilde hastalanabilirler. Kulağa basit gibi gelebilir ama ufak değişikliklerle büyük kazaları önlemek bu kadar kolay!

10. Masa lambası, cam vazolar ya da kenarda duran çerçeveler bir pati darbesiyle kolayca yere düşebilir.

Kediler genelde yüksek yerleri tercih ettiklerinden etrafa çarpmaları çok normal. Bu yüzden kırılabilir eşyaları ya sabitle ya da onların ulaşamayacağı yerlere koy. Hem onların kesik ya da yaralanma riskini önlersin hem de ortalığı toplamaktan kurtulursun.

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11. Köpekler bir çöpte ne olduğunu anlamak için içini karıştırmaktan çekinmezler.

Çöpleri karıştırmak yaygın bir köpek davranışı olsa da çöpte bozulmuş yemek, kemik, plastik parça ya da zararlı bir artık varsa büyük bir sorun çıkabilir. Bunun için üstü açık çöp kutuları yerine devrilmeyecek, kapaklı ve hatta mümkünse pedallı modeller tercih et. Hem hijyen açısından hem de güvenlik açısından daha sağlıklı bir seçim olur.

12. Deprem ve yangın gibi beklenmedik durumlarda sadece kendini değil evcil hayvanını da düşünmen gerek.

Doğal afet ve kazalarda evin güvenli bir çıkış planı olmalı ve patili dostlarının taşıma çantası her zaman ulaşılabilir bir yerde bulunmalı. Ayrıca mikroçip ya da tasma üzerindeki iletişim bilgilerinin güncel olduğundan da emin ol. Bu basit önlemler sayesinde kaybolsalar bile sana ulaşmaları çok daha kolay olur.

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