Evini Kedi-Köpek İçin Daha Güvenli Hale Getirmenin 12 Yolu

Kedi ya da köpeklerle yaşıyorsan evin artık sadece senin alanın olmaktan çıkıyor! Onların meraklı patileri için evde pek çok tehlike gizli var ama endişelenme, birkaç basit ama etkili önlemle hem senin hem de minik dostunun huzur içinde yaşayacağı bir ortam yaratabilirsin. İşte, evini kedi ve köpek dostların için daha güvenli hale getirmenin 12 yolu!