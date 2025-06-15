Evini Kedi-Köpek İçin Daha Güvenli Hale Getirmenin 12 Yolu
Kedi ya da köpeklerle yaşıyorsan evin artık sadece senin alanın olmaktan çıkıyor! Onların meraklı patileri için evde pek çok tehlike gizli var ama endişelenme, birkaç basit ama etkili önlemle hem senin hem de minik dostunun huzur içinde yaşayacağı bir ortam yaratabilirsin. İşte, evini kedi ve köpek dostların için daha güvenli hale getirmenin 12 yolu!
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1. Evdeki bitkiler estetik açıdan güzel dursa da bazıları patili dostların için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
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2. Banyoda ya da mutfakta açıkta duran temizlik ürünleri, meraklı köpek ve kediler için çok tehlikeli.
3. Evde yere düşmüş bir toka, düğme ya da ip parçası senin için önemsiz olabilir ama patili dostun için değil.
4. Kedi ve köpeklerin bir ortak yönü de perdeyle oynamayı asla bırakmamaları!
5. Kablo görmek senin için sıradan olabilir ama bir yavru kedi ya da köpek için o kablo oyuncaktan farksız.
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6. Kediler için pencerelere sineklik takmak bir tercih değil zorunluluk!
7. Kullanmadığın anlarda kesici aletleri çekmeceye kaldır ve ortalıkta bırakmamaya özen göster.
8. İlaçları ulaşamayacakları veya kilitli yerlere koymayı unutma!
9. Klozet kapağını açık bırakmak özellikle küçük köpekler ve yavru kediler için büyük bir tehlike.
10. Masa lambası, cam vazolar ya da kenarda duran çerçeveler bir pati darbesiyle kolayca yere düşebilir.
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11. Köpekler bir çöpte ne olduğunu anlamak için içini karıştırmaktan çekinmezler.
12. Deprem ve yangın gibi beklenmedik durumlarda sadece kendini değil evcil hayvanını da düşünmen gerek.
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