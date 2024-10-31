Evet/Hayır Testine Göre Sevgiye İhtiyacın Var mı?
Evet/Hayır Testine Göre Sevgiye İhtiyacın Var mı?
Evet/hayır testine göre senin sevgiye ihtiyacın var mı?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sarılmak sana iyi geliyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir gününü anlatacak birini her zaman buluyor musun?
3. Kalabalık ortamlarda dahi kendini yalnız hissediyor musun?
4. Kendini değersiz hissediyor musun?
5. Peki sen sevgi dolu bir ailede mi büyüdün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Duygularını net bir şekilde ifade edebiliyor musun?
7. Tek başına bir şeyleri başarmış olmak sana iyi hissettiriyor mu?
8. Zor zamanlarında yanında hep birileri var mı?
9. Her ne olursa olsun senin yanında olacağını bildiğin biri var mı?
10. Son olarak kendini eksik hissediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin sevgiye ihtiyacın yok!
Senin sevgiye ihtiyacın var!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın