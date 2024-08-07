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Evcil Hayvan Bakımı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Evcil Hayvan Bakımı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 18:01

Minik dostlar sahiplenmeden önce bakımlarını yerine getirip getiremediğimizi ölçmemiz gerekir. Yaşamlarını en güzel şekilde sürdürebilmeleri için bizim hazırlıklı olmamız gerekir. Beslenmesi, uyuması, oynaması, temizlenmesi ve niceleri... Bir patili arkadaş demek bakım sorumluluğunun da alınması demektir. Gelin hep beraber evcil hayvan bakımı hakkından ne kadar bilgiye sahip olduğunuza bakalım!

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İlk olarak beslenme ile başlayalım. Evcil hayvanının günlük beslenme rutinini oluşturabilir misin?

Peki, sağlık kontrollerinin nasıl olması gerektiğine dair bir bilgin var mı?

Patili arkadaşınızın sevdiği ve sevmediği yemekleri sayabilir misin?

Günlük yürüyüş ya da egzersiz ihtiyacını karşılayabiliyor musun?

Minik dostumuzun tüyleri ne durumda? Temizliği için neler yapıyorsun?

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Davranışlarını inceleyip ruh halini anlayabiliyor musun?

Bana tüylü arkadaşın için tehlikeli olan şeyleri sayabilir misin?

Madem tehlike dedik, o halde acil bir durumda nasıl ilk yardım yapıldığını da biliyor olmalısın?

Sosyalleşebilmesi için neler yapıyorsun?

Son olarak ona olan sevgini bize tarif edebilir misin?

Patili dostlarımızın bakımı hakkında her şeyi biliyorsun!

İşte bu! Minik dostunla olan bağın kuvvetli ve ona sağlaman gereken ortamı en güzel şekilde oluşturmuşsun. Sadece maddi değil, manevi olarak da minik arkadaşının yanındasın. Ona olan sevginin ne kadar fazla olduğunu görebiliyoruz. Güvenli bir ortam, sevdiği yemekler ve oyuncaklar, eğlenebileceği aktiviteler derken... Ona en güzel şekilde bakıyorsunuz. Pet Love bize iyi bakımın nasıl yapılacağını anlatıyor. 'Paylaşılmayan bakım' ile birlikte bakımın nasıl olması gerektiğini öğreniyoruz: Tüylü dostlarınızla sevginizi paylaşıp bakım ürünlerini onlara özel olarak seçiyorsunuz!

Minik dostlarımızın bakımının nasıl olduğunu bilmiyorsunuz, öğrenmelisiniz!

Her ne kadar sevginiz çok olsa da bakım hakkında pek bilgiye sahip değilsiniz. Tüylü dostunuzla bağınızı kuvvetlendirip nelere ihtiyacı olduğunu görmelisiniz. Beraber sosyalleşerek iletişiminizi güçlü hale getirebilirsiniz. Böylece minik dostunuz size neyi sevip sevmediğini gösterebilir veya anlatabilir. Ona uygun ürünleri keşfederek bakımını en güzel şekilde yapabilirsiniz. Pet Love'ın 'Paylaşılamayan Bakım' anlayışı sayesinde sadece sevginin yetmediğini görebilirsiniz. Örneğin zarar görmeyeceğini düşünerek; 'o benim bebeğim zaten' diyerek bebek şampuanı ile yıkadığımızda istemeden zarar veriyor olabiliriz. Bu yüzden onlara özel bakım ürünleri kullanılmalıdır. Böylece sağlıklı ve mutlu bir patili dostunuz olur!

Tüylü arkadaşlarımızın tam olarak bakımını bilmek için biraz daha bilgiye sahip olmalısınız!

Sıcak bir yuva sunduktan sonra patili dostlarımız için almamız gereken başka sorumluluklar da oluyor. Sağlık kontrolü, yemesi ve içmesi, eğlenmesi... Tüm bunların en güzel şekilde gerçekleşmesi gerekir. Bakım genel bir şeydir. Bütün her şeyi ile ilgilenilmesi gerekir. Böylece evcil hayvanlarımız kendini evinde gibi hisseder. Siz de minik dostunuzu biraz daha tanıyarak nelere ihtiyacı olduğunu anlayabilirsiniz! Pet Love Bakım Ailesi; %100 doğal argan yağı içeren, PH dengeli vegan formülü ile patili dostlarımızın tam ihtiyaç duyduğu bakımı sağlıyor. Çünkü Pet Love, 'Paylaşılamayan Bakım' anlayışı ile aslında patili dostlarımızın bizlerle aynı bakım ürünlerini kesinlikle kullanamayacağını gösteriyor.

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