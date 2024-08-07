Evcil Hayvan Bakımı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Evcil Hayvan Bakımı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Minik dostlar sahiplenmeden önce bakımlarını yerine getirip getiremediğimizi ölçmemiz gerekir. Yaşamlarını en güzel şekilde sürdürebilmeleri için bizim hazırlıklı olmamız gerekir. Beslenmesi, uyuması, oynaması, temizlenmesi ve niceleri... Bir patili arkadaş demek bakım sorumluluğunun da alınması demektir. Gelin hep beraber evcil hayvan bakımı hakkından ne kadar bilgiye sahip olduğunuza bakalım!
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İlk olarak beslenme ile başlayalım. Evcil hayvanının günlük beslenme rutinini oluşturabilir misin?
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Peki, sağlık kontrollerinin nasıl olması gerektiğine dair bir bilgin var mı?
Patili arkadaşınızın sevdiği ve sevmediği yemekleri sayabilir misin?
Günlük yürüyüş ya da egzersiz ihtiyacını karşılayabiliyor musun?
Minik dostumuzun tüyleri ne durumda? Temizliği için neler yapıyorsun?
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