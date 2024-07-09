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EURO 2024'te İlk Finalist Fransa'yı 2-1'le Geçen İspanya Oldu!

EURO 2024'te İlk Finalist Fransa'yı 2-1'le Geçen İspanya Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 00:13

EURO 2024 yarı finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Fransa, turnuvaya veda etti.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu.

Fransa ile kozlarını paylaşan sarı-kırmızılar, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek final biletini kaptı.

Fransa ile kozlarını paylaşan sarı-kırmızılar, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek final biletini kaptı.

Mücadele gol perdesini açan isim, 9. dakikada Fransa'dan Kolo Muani oldu.

İspanya'nın genç yıldızı Yamal, 21'de turnuvanın en güzel gollerinden birine imza atarak skora denge getirdi.

25. dakikada ise Olmo sahneye çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

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Olmo'nun golü aynı zamanda maçın da skorunu belirledi. İspanya, bir Avrupa Şampiyonası'nda 6 galibiyet alan ilk ülke oldu.

Olmo'nun golü aynı zamanda maçın da skorunu belirledi. İspanya, bir Avrupa Şampiyonası'nda 6 galibiyet alan ilk ülke oldu.

İspanya'nın finaldeki rakibi, yarın oynanacak İngiltere - Hollanda maçının ardından belli olacak.

İspanya'nın finaldeki rakibi, yarın oynanacak İngiltere - Hollanda maçının ardından belli olacak.
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