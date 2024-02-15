Eskişehir'de Bir Genç 35 Yıllık Broadway Aracı Elektrikli Araca Dönüştürdü: Kilometrede 10 Kuruş Yakıyor!

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2 yıl gibi bir sürede Renault Broadway aracını elektrikli araca dönüştüren genç, 200 kilometreyi 20 TL kat ediyor. Aracın menzili de 200 kilometre.
Aracını 200 bin TL'ye elektrikliye dönüştüren Emirhan Kaya, yeni hedefi ise daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.
İşte o araç: 👇
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Bi destek verilse neler yapar bu çocuk
Bizimkiler sevmez bu tür gelişmeleri. organik hoşaf varken bu ne ola ki..
elektriğe dönüştürdü dediği araçta motor var motor düşünün yani yani yapılan haber ne kadar saçma
Dayı o elektrikle çalışan motor.. Sen elektrikle çalışan deyince nasıl çalıştığını düşünüyosun allah aşkına açıklasana şunu hahahaha. senin gibi cahillere uy... Devamını Gör