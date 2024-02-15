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Eskişehir'de Bir Genç 35 Yıllık Broadway Aracı Elektrikli Araca Dönüştürdü: Kilometrede 10 Kuruş Yakıyor!

Eskişehir'de Bir Genç 35 Yıllık Broadway Aracı Elektrikli Araca Dönüştürdü: Kilometrede 10 Kuruş Yakıyor!

Renault Broadway
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 10:01

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Emirhan Kaya, 35 yıllık Renault Broadway aracını elektrikli araca dönüştürdü.

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2 yıl gibi bir sürede Renault Broadway aracını elektrikli araca dönüştüren genç, 200 kilometreyi 20 TL kat ediyor. Aracın menzili de 200 kilometre.

2 yıl gibi bir sürede Renault Broadway aracını elektrikli araca dönüştüren genç, 200 kilometreyi 20 TL kat ediyor. Aracın menzili de 200 kilometre.

Aracını 200 bin TL'ye elektrikliye dönüştüren Emirhan Kaya, yeni hedefi ise daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.

Aracını 200 bin TL'ye elektrikliye dönüştüren Emirhan Kaya, yeni hedefi ise daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.

İşte o araç: 👇

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DR.D

Bi destek verilse neler yapar bu çocuk

Z Vitamini

Bizimkiler sevmez bu tür gelişmeleri. organik hoşaf varken bu ne ola ki..

Ismi lazım değil

elektriğe dönüştürdü dediği araçta motor var motor düşünün yani yani yapılan haber ne kadar saçma

Z Vitamini

Dayı o elektrikle çalışan motor.. Sen elektrikle çalışan deyince nasıl çalıştığını düşünüyosun allah aşkına açıklasana şunu hahahaha. senin gibi cahillere uy... Devamını Gör