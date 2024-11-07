Eski Düşmanlar Dost Oldu: Kedi ve Farenin Arkadaşlığı Görenleri Şaşkına Çevirdi

Aralarındaki husumetleri çizgi filmlere konu olan kedi ve farelerden bu defa dostluk örneği geldi. Edirne'de bir kedi ve fare çöp konteyneri yanında yemek yedi. Olayı gören bir vatandaş, o anları büyük şaşkınlıkla kayda aldı. Videoya yorum yapan vatandaşların bazıları bu dostluk örneğinin insanlar arasında da yayılması gerektiğini söylerken, bazıları ise kedilerin avlanma yeteneğini yitirdiğini belirtti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Edirne'de büyük bir farenin çöp konteyneri yanında kedilerle birlikte yemek yediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri kayda alırken şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, "Dünyanın kimyası değişti resmen, beraber yemek yiyorlar." dedi.
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Görüntülerle ilgili yorum yapan mahalle sakinlerinin bazıları bu dostluk örneğinin insanlar arasında da yayılması gerektiğini söylerken, bazıları ise kedilerin avlanma yeteneğini yitirdiğini belirtti.
İşte kedi ve farenin yan yana yemek yediği anlar; 🎥
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