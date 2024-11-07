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Bali'nin Geleneksel Dansını Öğrenen Minik Kızın Prova Anındaki Performansını İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Bali'nin Geleneksel Dansını Öğrenen Minik Kızın Prova Anındaki Performansını İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.11.2024 - 13:47

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Her bir ülkenin, o ülkenin kültürünü, tarihini ve yaşam tarzını yansıtan kendine özgü bir dansı bulunur. Bu danslar, o ülkenin karakterini ve ruhunu yansıtır. Aynı zamanda o ülkenin insanlarının duygularını, hayat görüşlerini ve yaşamlarını da ifade eder. Her dans, bir hikaye anlatır ve bu hikaye, o ülkenin geçmişini, bugününü ve belki de geleceğini içerir. Bu nedenle, bir ülkenin dansını öğrenmek ve anlamak, o ülkenin kültürünü ve tarihini anlamak için önemli bir adımdır. Fakat elbette bazı danslar, bazı kültürler için biraz alışılmışın dışında olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA9eph...
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Bali'de bir dans kursunda çekilmiş prova görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Bali'de bir dans kursunda çekilmiş prova görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Minik kızın konsantrasyonu, bakışlarındaki odak ve hareketleri izleyenleri hipnotize etti.

Minik kızın konsantrasyonu, bakışlarındaki odak ve hareketleri izleyenleri hipnotize etti.

İşte o video;

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