Bu da Oldu! Kocaeli'nde Helikopter Havada Asılı Kaldı

Kocaeli’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kentin çeşitli noktalarında dakikalarca asılı duran helikopter herkesi hem korkuttu hem de meraklandı. Kocaeli halkının merakı sonunda giderildi ve gerçek sonradan anlaşıldı. Helikopterin TEİAŞ’a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi. Helikopterin o anları kaydedildi.