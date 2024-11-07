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Bu da Oldu! Kocaeli'nde Helikopter Havada Asılı Kaldı

Bu da Oldu! Kocaeli'nde Helikopter Havada Asılı Kaldı

Kocaeli helikopter
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.11.2024 - 13:49

Kocaeli’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kentin çeşitli noktalarında dakikalarca asılı duran helikopter herkesi hem korkuttu hem de meraklandı. Kocaeli halkının merakı sonunda giderildi ve gerçek sonradan anlaşıldı. Helikopterin TEİAŞ’a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi. Helikopterin o anları kaydedildi.

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Kocaeli halkı güne inanılmaz bir olayla başladı.

Kocaeli halkı güne inanılmaz bir olayla başladı.

Sabah saatlerinde helikopter sesleri ile uyanan Kocaeli halkı, gördüğü şey karşısında hayrete düştü. Kentin farklı bölgelerinde dakikalarca asılı kalan helikopterin ne yaptığını merak eden yurttaşlar telefonlara sarılarak o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sabah saatlerinde helikopter sesleri ile uyanan Kocaeli halkı, gördüğü şey karşısında hayrete düştü. Kentin farklı bölgelerinde dakikalarca asılı kalan helikopterin ne yaptığını merak eden yurttaşlar telefonlara sarılarak o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gerçek ise bambaşka çıktı. Helikopterin TEİAŞ’a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.

Gerçek ise bambaşka çıktı. Helikopterin TEİAŞ’a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.

İşte o anlar:

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