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Montları Hazırlayın, Kış Geldi Çattı! Uzman İsim Uyardı: "Kış Soğuk ve Karlı Geçecek"

Montları Hazırlayın, Kış Geldi Çattı! Uzman İsim Uyardı: "Kış Soğuk ve Karlı Geçecek"

kar yağışı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.11.2024 - 09:30

Montları ve botları hazırlayın kış geldi. Uzman isim soğuk havalara karşı uyarılarda bulundu. Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, kış aylarının İstanbul’da ve Türkiye genelinde soğuk ve karlı geçeceğini açıkladı. Dr. Özdemir, bu hafta sonuna kadar kar yağacak illeri tek tek sıraladı. İşte o iller... 

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Havaların soğumasıyla birlikte akıllarda tek bir soru var. İstanbul'a kar yağacak mı? İşte bu soruya yanıt geldi.

Havaların soğumasıyla birlikte akıllarda tek bir soru var. İstanbul'a kar yağacak mı? İşte bu soruya yanıt geldi.

Uzman isimden soğuk havaya karşı uyarı geldi.

Uzman isimden soğuk havaya karşı uyarı geldi.

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, kış aylarının İstanbul’da ve Türkiye genelinde soğuk ve karlı geçeceğini söyledi.

Kar yağışı için tarih veren Dr. Güven Özdemir, bu hafta sonuna kadar Karadeniz’in tamamında, özellikle Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek yayla kesimlerinde yoğun kar yağışı beklentisi olduğunu belirtti.

Kar yağışı için tarih veren Dr. Güven Özdemir, bu hafta sonuna kadar Karadeniz’in tamamında, özellikle Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek yayla kesimlerinde yoğun kar yağışı beklentisi olduğunu belirtti.

“Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yağışlı havalar ve kar yağışı da merakla bekleniyor'' diyen Dr. Güven Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: ''Ancak şu ana kadar yağışlı sistemler ülkemize uğramadı ya da sadece günübirlik etkili oldu. Bu da genellikle Karadeniz sahil bandında görüldü. Fakat Azor Yüksek Basıncı’nın etkisini kaybetmesi ve yerini yağışlı sistemlere bırakması, kasım ayının ikinci yarısında etkili olacak gibi görünüyor.”

“Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yağışlı havalar ve kar yağışı da merakla bekleniyor'' diyen Dr. Güven Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: ''Ancak şu ana kadar yağışlı sistemler ülkemize uğramadı ya da sadece günübirlik etkili oldu. Bu da genellikle Karadeniz sahil bandında görüldü. Fakat Azor Yüksek Basıncı’nın etkisini kaybetmesi ve yerini yağışlı sistemlere bırakması, kasım ayının ikinci yarısında etkili olacak gibi görünüyor.”

Bu yıl kış aylarının karlı ve yağışlı geçeceğine dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, “Kutup girdabı (Polar vortex) olarak bilinen sistemin zayıflaması, kışın soğuk ve karlı geçmesine yol açacaktır. Kutupsal jet akımının hızının azalması, yani bu akımın bozulması, kutup bölgelerindeki soğuk havanın güneye, yani bölgemize inmesine neden olacak. Özetle bu yıl kış mevsiminin Doğu Avrupa ve ülkemizde, eski yıllardaki gibi olmasa da soğuk, yağışlı ve karlı geçme olasılığı yüksek görünüyor” dedi.

Bu yıl kış aylarının karlı ve yağışlı geçeceğine dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, “Kutup girdabı (Polar vortex) olarak bilinen sistemin zayıflaması, kışın soğuk ve karlı geçmesine yol açacaktır. Kutupsal jet akımının hızının azalması, yani bu akımın bozulması, kutup bölgelerindeki soğuk havanın güneye, yani bölgemize inmesine neden olacak. Özetle bu yıl kış mevsiminin Doğu Avrupa ve ülkemizde, eski yıllardaki gibi olmasa da soğuk, yağışlı ve karlı geçme olasılığı yüksek görünüyor” dedi.
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