Montları Hazırlayın, Kış Geldi Çattı! Uzman İsim Uyardı: "Kış Soğuk ve Karlı Geçecek"

Montları ve botları hazırlayın kış geldi. Uzman isim soğuk havalara karşı uyarılarda bulundu. Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, kış aylarının İstanbul’da ve Türkiye genelinde soğuk ve karlı geçeceğini açıkladı. Dr. Özdemir, bu hafta sonuna kadar kar yağacak illeri tek tek sıraladı. İşte o iller...