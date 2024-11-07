Kanada TikTok'u Yasakladı: 2 Ofisini Hedef Aldı
Kanada TikTok'u Yasakladı: 2 Ofisini Hedef Aldı
TikTok'un başı yine dertte. Bu kez de Kanada ile karşı karşıya geldi. 'Güvenlik risklerini' gerekçe gösteren Kanada, TikTok'un ülkede ticari faaliyet göstermesini yasakladı. TikTok'un 2 ofisini de kapattı. Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, TikTok'un kullanılmaması için çağrısında bulunmuştu.
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TikTok'un sorun yaşamadığı ülke neredeyse kalmadı. Çok sayıda ülke tarafından yasaklanan uygulamaya bir ülke daha eklendi.
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Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu. İşte bu açıklama sonrası yasağa ilişkin sinyaller verilmiş oldu.
"Güvenlik risklerini" gerekçe gösteren Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını da bildirdi.
Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir" dedi.
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