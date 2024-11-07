Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kanada TikTok'u Yasakladı: 2 Ofisini Hedef Aldı

Kanada TikTok'u Yasakladı: 2 Ofisini Hedef Aldı

Tiktok Kanada
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.11.2024 - 08:05

TikTok'un başı yine dertte. Bu kez de Kanada ile karşı karşıya geldi. 'Güvenlik risklerini' gerekçe gösteren Kanada, TikTok'un ülkede ticari faaliyet göstermesini yasakladı. TikTok'un 2 ofisini de kapattı. Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, TikTok'un kullanılmaması için çağrısında bulunmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TikTok'un sorun yaşamadığı ülke neredeyse kalmadı. Çok sayıda ülke tarafından yasaklanan uygulamaya bir ülke daha eklendi.

TikTok'un sorun yaşamadığı ülke neredeyse kalmadı. Çok sayıda ülke tarafından yasaklanan uygulamaya bir ülke daha eklendi.

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu. İşte bu açıklama sonrası yasağa ilişkin sinyaller verilmiş oldu.

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu. İşte bu açıklama sonrası yasağa ilişkin sinyaller verilmiş oldu.

"Güvenlik risklerini" gerekçe gösteren Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını da bildirdi.

"Güvenlik risklerini" gerekçe gösteren Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını da bildirdi.

Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir" dedi.

Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın