Kanada TikTok'u Yasakladı: 2 Ofisini Hedef Aldı

TikTok'un başı yine dertte. Bu kez de Kanada ile karşı karşıya geldi. 'Güvenlik risklerini' gerekçe gösteren Kanada, TikTok'un ülkede ticari faaliyet göstermesini yasakladı. TikTok'un 2 ofisini de kapattı. Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, TikTok'un kullanılmaması için çağrısında bulunmuştu.