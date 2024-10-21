Elon Musk Trump Destekçilerine Her Gün Çekiliş ile 1 Milyon Dolar Vereceğini Açıkladı

ABD seçimleri yaklaşırken rekabet de artmaya başladı. Elon Musk ise Donald Trump’ı destekleyecekler için dudak uçuklatan bir seçim kampanyası ile gündeme geldi.
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Servetiyle konuşulan Elon Musk, 5 Kasım’da gerçekleşecek seçime kadar Trump’ı destekleyenlere 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.
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Her gün bir kişiye olmak üzere çekiliş yapılacak ve 1 milyon dolar sahibine ulaşacaktı.
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