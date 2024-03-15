Ekrem İmamoğlu’nun Çalışma Ofisindeki Anket: Fark Yüzde 13’ün Üzerinde!
Ekrem İmamoğlu’nun Çalışma Ofisindeki Anket: Fark Yüzde 13’ün Üzerinde!
Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala anket şirketlerinin çalışmaları da sık sık haberlere konu oluyor. Aytunç Erkin, Ekrem İmamoğlu’nun çalışma ofisinde konuşulan anket sonuçlarını köşesine taşıdı. TEAM Araştırma’nın anketine göre, Ekrem İmamoğlu açık ara farkla İBB’yi yeniden kazanıyor.
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Aytunç Erkin, Sözcü Gazetesi’ndeki köşe yazısında Ekrem İmamoğlu’nun seçim ofisiyle yaptığı görüşmeden detaylar paylaştı.
Erkin, İmamoğlu’nun seçim çalışma ofisinde, “Bu seçim iki turlu olsaydı, ikinci tur sonucu bu olurdu. Muhalefet seçmenlerinin bir kısmı kendi partilerinin adaylarına yönelse de (bir anlamda ilk turda kendi partilerini tercih etse de) büyük bir mutabakatla İstanbul’u İmamoğlu’nun yönetmesini istiyor” değerlendirmesi yapıldığını söyledi.
Seçim ofisinin baz aldığı TEAM Araştırma’nın son saha çalışmasında “İstanbul’u kimin yönetmesini istersiniz?” sorusunun yanıtı şöyle:
Ekrem İmamoğlu diyenler yüzde 56.8, Murat Kurum diyenlerse yüzde 43.2. Arada 13.4 fark var.
Sonuçlara göre; AKP’lilerin yüzde 12.3’ü, MHP’lilerin yüzde 20.4’ü, Yeniden Refah Partililerin yüzde 38.4’ü, İYİ Partililerin yüzde 86.3’ü, DEM Partililerin yüzde 89.8’i, TİP’lilerin yüzde 93.6’sı, Zafer Partililerin yüzde 66.8’i İmamoğlu’nun İstanbul’u yönetmesini istiyor.
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Bu çalışmayı paylaşan İmamoğlu’nun ekibi, “Aslında seçmen İmamoğlu’nun yönetmesinden yana ancak oy vermeye giderken parti aidiyeti öne çıkıyor. Buna rağmen İstanbul’da öndeyiz” değerlendirmesi yapıyor.
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