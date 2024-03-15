Ekrem İmamoğlu’nun Çalışma Ofisindeki Anket: Fark Yüzde 13’ün Üzerinde!

Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala anket şirketlerinin çalışmaları da sık sık haberlere konu oluyor. Aytunç Erkin, Ekrem İmamoğlu’nun çalışma ofisinde konuşulan anket sonuçlarını köşesine taşıdı. TEAM Araştırma’nın anketine göre, Ekrem İmamoğlu açık ara farkla İBB’yi yeniden kazanıyor.