Ekrem İmamoğlu Denince Saygı Duruşuna Geçip Murat Kurum Denince Bayılan Köpek Viral Oldu

Otur komutu ses tonuyla farklı kelimeler söylenerek evcil hayvanların vereceği tepkilerin kaydedilmesi akımına katılan bir TikTok kullanıcısı, köpek dostuna sokak röportajlarında Ekrem İmamoğlu için üretilen fantastik isimlerle seslendi.
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31 Mart seçimleri öncesinde sokaktaki vatandaşlara mikrofon uzatılması ile Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum isimleri ile ilgili birbirinden ilginç fantastik isimlerin üretildiğini görmüştük.
"@laldikencik" isimli TikTok kullanıcısı da köpek dostuna 'Otur' komutu ses tonu ile sokak röportajlarında üretilen fantastik isimler ile seslendi.
Ekrem İmamoğlu ismini duyunca saygı duruşuna geçen köpek ise Murat Kurum ismini duyunca bayılma numarası yaptı.
İşte o köpeğin viral olan anları: 👇
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