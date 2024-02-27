Ekonomi Yüzünden Kimyager Olduk: Parfüm Uzmanı Genç, Evde Versace Eros Parfümünün Nasıl Yapılacağını Anlattı

'@ege.karasac' isimli TikTok kullanıcısı genç, parfümler ile ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Parfüm uzmanı genç, dünyanın en ünlü parfümlerinin formüllerini açıklarken şimdi ise evde kendi parfümünü yaptı.