Ekonomi Yüzünden Kimyager Olduk: Parfüm Uzmanı Genç, Evde Versace Eros Parfümünün Nasıl Yapılacağını Anlattı

'@ege.karasac' isimli TikTok kullanıcısı genç, parfümler ile ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Parfüm uzmanı genç, dünyanın en ünlü parfümlerinin formüllerini açıklarken şimdi ise evde kendi parfümünü yaptı.
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Ege isimli genç fiyatı 2-3 bin TL civarında olan Versace Eros parfümünü evde yaptı. İzleyenlere de nasıl yapılacağını anlattı.
Parfüm için limon, elma ve nane kullanan genç odunsu koku için de kürdan kullandı.
Bazı kullanıcılar ise, odunsu koku için kürdan, alkol için de kolonya kullanan gencin paylaşımının ironi olduğunu iddia ettiler.
İşte o video: 👇
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