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Ekonomi Yüzünden Kimyager Olduk: Parfüm Uzmanı Genç, Evde Versace Eros Parfümünün Nasıl Yapılacağını Anlattı

Ekonomi Yüzünden Kimyager Olduk: Parfüm Uzmanı Genç, Evde Versace Eros Parfümünün Nasıl Yapılacağını Anlattı

Sosyal Medya Tiktok Influencer
Arya
Arya - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 20:43

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'@ege.karasac' isimli TikTok kullanıcısı genç, parfümler ile ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Parfüm uzmanı genç, dünyanın en ünlü parfümlerinin formüllerini açıklarken şimdi ise evde kendi parfümünü yaptı.

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Ege isimli genç fiyatı 2-3 bin TL civarında olan Versace Eros parfümünü evde yaptı. İzleyenlere de nasıl yapılacağını anlattı.

Ege isimli genç fiyatı 2-3 bin TL civarında olan Versace Eros parfümünü evde yaptı. İzleyenlere de nasıl yapılacağını anlattı.

Parfüm için limon, elma ve nane kullanan genç odunsu koku için de kürdan kullandı.

Parfüm için limon, elma ve nane kullanan genç odunsu koku için de kürdan kullandı.

Bazı kullanıcılar ise, odunsu koku için kürdan, alkol için de kolonya kullanan gencin paylaşımının ironi olduğunu iddia ettiler.

Bazı kullanıcılar ise, odunsu koku için kürdan, alkol için de kolonya kullanan gencin paylaşımının ironi olduğunu iddia ettiler.

Evde parfüm yapımı videosu bir ironi mi yoksa ekonomi bizi gerçekten kimyager mi yaptı... Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

İşte o video: 👇

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