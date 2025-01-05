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Eğitim
Eğitim Hak mı Yoksa Lüks mü?

etiket Eğitim Hak mı Yoksa Lüks mü?

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 10:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan Aralık 2024 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, eğitim harcamalarında yıllık artış oranı %91,64 olarak belirlenmiştir. Bu çarpıcı veri aklıma şu soruyu getirdi: Eğitim bir hak mı, yoksa parası olanın erişebileceği bir lüks mü?

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Kaliteli eğitim kimin hakkı?

Kaliteli eğitim kimin hakkı?

Veliler çocuklarının geleceği için ekonomik çöküşe sürükleniyor. Bazıları masrafları karşılamak için ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor. Öğrenciler ise daha iyi bir hayat hayali kurarken ağır yükler altında eziliyor.

Pahalılaşan eğitim, düşen kalite!

Sağlık, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarda bile fiyat artışı bu kadar korkutucu değil. Peki eğitimdeki fiyat artışları, nitelikli eğitimle örtüşüyor mu? Temel bir hak olan eğitim neden bu kadar ihmal ediliyor? Yoksa toplumun ilerlemesi için daha önemli alanlar mı var?

Eşitsizliğin derinleşmesi

Bu artış, sadece bir rakam değil; fırsat eşitsizliğinin ve hayal kırıklıklarının göstergesi. Eğitim bir lüks olamaz! Daha adil bir sistem için ses çıkarma zamanı. Eğitim herkesin hakkıdır!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Onedio Üyesi
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