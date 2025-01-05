Eğitim Hak mı Yoksa Lüks mü?

Veliler çocuklarının geleceği için ekonomik çöküşe sürükleniyor. Bazıları masrafları karşılamak için ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor. Öğrenciler ise daha iyi bir hayat hayali kurarken ağır yükler altında eziliyor.

Pahalılaşan eğitim, düşen kalite!

Sağlık, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarda bile fiyat artışı bu kadar korkutucu değil. Peki eğitimdeki fiyat artışları, nitelikli eğitimle örtüşüyor mu? Temel bir hak olan eğitim neden bu kadar ihmal ediliyor? Yoksa toplumun ilerlemesi için daha önemli alanlar mı var?

Eşitsizliğin derinleşmesi

Bu artış, sadece bir rakam değil; fırsat eşitsizliğinin ve hayal kırıklıklarının göstergesi. Eğitim bir lüks olamaz! Daha adil bir sistem için ses çıkarma zamanı. Eğitim herkesin hakkıdır!

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