Eğitim Hak mı Yoksa Lüks mü?
Eğitim Hak mı Yoksa Lüks mü?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan Aralık 2024 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, eğitim harcamalarında yıllık artış oranı %91,64 olarak belirlenmiştir. Bu çarpıcı veri aklıma şu soruyu getirdi: Eğitim bir hak mı, yoksa parası olanın erişebileceği bir lüks mü?
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Kaliteli eğitim kimin hakkı?
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