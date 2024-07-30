Duru ve İhtiyaç Haritası Desteğiyle "Hayal Gemisi" Çocuklar İçin Yola Çıkıyor!
Duru ve İhtiyaç Haritası Desteğiyle "Hayal Gemisi" Çocuklar İçin Yola Çıkıyor!
Duru ve İhtiyaç Haritası iş birliği ile geliştirilen ve çocukları yaratıcı düşünmeye teşvik etmek amacıyla tasarlanan 'Hayal Gemisi' projesi başlıyor. Proje kapsamında, öncelikle deprem bölgesindeki konteyner kentlerde yaşayan çocukların sosyal ve bilişsel becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
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Hayal Gemisi’nin ilk kamarası Hatay’da
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