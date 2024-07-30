Duru ve İhtiyaç Haritası Desteğiyle "Hayal Gemisi" Çocuklar İçin Yola Çıkıyor!

Dünya çapında gerçekleştirilen çok sayıda araştırma, çocukların hayal gücünü beslemenin gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağladığını ortaya koyuyor. Örneğin Rochester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, yaratıcı oyunlara katılan çocukların akranlarına kıyasla problem çözme yeteneğini ölçen standart testlerde yüzde 30 daha yüksek puan aldığı gözlemlenmiş. Michigan Eyalet Üniversitesi’nce yürütülen bir başka araştırmada ise, sanat ve yaratıcı faaliyetlerle uğraşan çocukların akademik olarak daha iyi bir performansa sahip olduğu ortaya çıkmış. Biz de Duru olarak buradan yola çıkarak çocukların sosyal becerilerini, kendini ifade etme yeteneklerini, özgüvenlerini ve hayal kurma becerilerini geliştirecek projeler üzerinde çalışmaya başladık.

Geçtiğimiz yıl Hatay’da beş ayrı lokasyona duş ve tuvalet üniteleri koyarak depremzedelerin temizlik ve hijyen sorununa çözüm bulmaya odaklanan Evyap’ın kişisel temizlik alanındaki lider markası Duru, bu yıl geçtiğimiz yıllarda çocuklar için yaptığı atölye çalışmalarının kapsamını genişletti. Bölgeyi en iyi tanıyan sivil toplum kuruluşlarından biri olan İhtiyaç Haritası ile iş birliği yapan Duru, çocukların yaratıcılığını ve hayal kurma yeteneklerini desteklemeyi amaçlayan “Hayal Gemisi” projesini geliştirdi.