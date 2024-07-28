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Dünyanın En Tatlı Köpek Irkı Ödülünü Alabilecek Olan Golden Retrieverlara Dair 12 Şey

etiket Dünyanın En Tatlı Köpek Irkı Ödülünü Alabilecek Olan Golden Retrieverlara Dair 12 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 18:01

Golden Retrieverları bilmeyen yoktur. Sarı renkleri ve hep gülen yüzleriyle ailelerin en sık tercih ettiği köpeklerden olan Goldenlarla ilgili bilmeniz gerekenler burada!

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1. Golden Retriever denilince akla hemen dost canlısı olmaları geliyor.

En dost canlısı köpek ırklarından biri olan Goldenları sevmeyen yoktur. Sosyallikleri ve sürekli gülen yüzleri onları özellikle çocuklu aileler için ideal dostlardan yapıyor. Hem insanlarla hem hayvanlarla çok iyi anlaştığı bilinen bu ırk ilk kez evi tüylü bir dostla paylaşmak isteyenlere göre bir ırk.

2. Golden Retriever denilince zekasından bahsetmesek olmaz!

Goldenlar zekalarıyla öne çıkan ırklardan. Zekaları onların eğitimini kolaylaştırıyor. Eğitim süreçleri bu zekalardan dolayı çok daha rahat geçiyor. Bir Goldenla yaşıyorsanız her an onun ne kadar zeki olduğunu fark edeceğinize eminiz!

3. Goldenları birkaç kelimeyle tanımlamak istesek bu herhalde aile köpeği olurdu.

Aile köpeği demek Golden demek. Çocuklarla genellikle iyi geçinen Goldenlar, aile hayatına çok iyi uyum sağlayan hayvanlar. Nazik bu hayvanlarla evde yaşamak çok kolay ve eğlenceli. Evin maskotu olacak bu ırk özellikle çocuklarla oynamaya bayılıyor.

4. Goldenlar çok enerjik hayvanlar.

Goldenların enerjilerine yetişmek mümkün mü? Sürekli enerjik ve oyun oynamaya hazır Golden bir köpeğiniz varsa hareketsiz bir anınız geçmeyeceğini söyleyelim. Bu yüzden düzenli egzersiz yapmaları gerektiğini bilmek gerek. Yani gün içinde uzun yürüyüşler, koşular ve aktivitelerle onların egzersiz ihtiyacını karşılamak gerek.

5. Çalışkanlık dedin mi de Goldenlar!

Bu ırk oldukça çalışkan. Rehber köpeği, arama-kurtarma köpeği, terapi köpeği gibi amaçlarla çok sık kullanılıyorlar. Dünyada en sevilen köpekler olmaları şans değil elbette. Bu sıkı çalışmaları onları köpek dünyasının en başarılı ırklarından yapıyor.

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6. Golden Retriever görünce yüzünde gülümseme oluşmayan yoktur.

En sevimli köpek cinslerinden biri olan Goldenların altın rengi kabarık tüyleri ve o hep gülen yüzleriyle en sempatik ırk ödülünü alabilir. Bu sevimli yüzlerine bakıp bir şeye 'Hayır' demek çok zor. Herhalde o sevimlilikleriyle bize her şeyi yaptırabilirler.

7. Goldenların en sevdikleri şey su!

Ufacık bir su birikintisi bile görseler Goldenlar hemen içine atlıyor. Suya aşık bu ırkı bol bol denize götürmezseniz size küsebilirler. Deniz tatilleri Goldenların en sevdikleri zamanlar olabilir. Denize girmeye doyamayana bu cins suyun olduğu her yerde mutlu. Yani deniz kenarında Golden görürseniz şaşırmayın deriz!

8. Köpeklerin hepsi sadıktır ama Goldenlar bir başka sadık!

Sadıklık konusunda ellerine kimsenin su dökemeyeceği Goldenlar sahiplerine hayran hayvanlar. Sahipleri için her şeyi yapabilecek olan bu ırk köpekler sevdikleriyle güçlü bağlar kurarlar ve onları korumak için ellerinden geleni yaparlar. Sahiplerini çok sevdiklerini de söylemeden geçmeyelim.

9. Mamaları onların kırmızı çizgisi!

Yemek yemeye bayılan bir ırk gösterin deseniz herhalde ilk beşe Goldenlar girer. Yemeyi çok seven Goldenlar için obezite ciddi bir problem olabiliyor. Yemekle arası bu kadar iyi olan Goldenlar için egzersiz oldukça önemli.

10. Goldenların zekalarından bahsettik, bu onların eğitilmesini de kolaylaştırıyor.

Oldukça zeki olan bu ırkların eğitilmesi diğer birçok ırka göre çok daha kolay. Hızlıca öğrenen bu ırkla yaşamak da bu sayede çok rahat. Özellikle itaat eğitimini kolayca öğrenen Goldenlar çeviklik eğitimi ya da spor eğitimlerinde de başarılı oluyorlar.

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11. Goldenların oyuncakları onların her şeyi.

Oyuncaklarını çok seven Golden Retrieverlar oyuncaklarını yanlarından bir an bile ayırmazlar. Uyurken oyuncaklarıyla beraber uyuyorlar, gün içinde de hep yanlarında oluyor. Oyun oynamaktan çok keyif alan Goldenlar bazen sahipleriyle bazen de kendi başlarına oyun oynamayı çok seviyorlar.

12. Goldenlar en sosyal köpek ırklarından biri.

İnsanların ve hayvanların etrafında olmaktan çok hoşlanan Goldenlar yalnız kalmayı sevmiyorlar. Bu da onların sosyalleşme ihtiyaçlarının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bir Goldenınız varsa onu çok sık yalnız bırakmayacağınızı bilmeniz gerekiyor.

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