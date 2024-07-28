Dünyanın En Tatlı Köpek Irkı Ödülünü Alabilecek Olan Golden Retrieverlara Dair 12 Şey
Dünyanın En Tatlı Köpek Irkı Ödülünü Alabilecek Olan Golden Retrieverlara Dair 12 Şey
Golden Retrieverları bilmeyen yoktur. Sarı renkleri ve hep gülen yüzleriyle ailelerin en sık tercih ettiği köpeklerden olan Goldenlarla ilgili bilmeniz gerekenler burada!
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1. Golden Retriever denilince akla hemen dost canlısı olmaları geliyor.
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2. Golden Retriever denilince zekasından bahsetmesek olmaz!
3. Goldenları birkaç kelimeyle tanımlamak istesek bu herhalde aile köpeği olurdu.
4. Goldenlar çok enerjik hayvanlar.
5. Çalışkanlık dedin mi de Goldenlar!
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6. Golden Retriever görünce yüzünde gülümseme oluşmayan yoktur.
7. Goldenların en sevdikleri şey su!
8. Köpeklerin hepsi sadıktır ama Goldenlar bir başka sadık!
9. Mamaları onların kırmızı çizgisi!
10. Goldenların zekalarından bahsettik, bu onların eğitilmesini de kolaylaştırıyor.
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