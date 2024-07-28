Dünyanın En Tatlı Köpek Irkı Ödülünü Alabilecek Olan Golden Retrieverlara Dair 12 Şey

En dost canlısı köpek ırklarından biri olan Goldenları sevmeyen yoktur. Sosyallikleri ve sürekli gülen yüzleri onları özellikle çocuklu aileler için ideal dostlardan yapıyor. Hem insanlarla hem hayvanlarla çok iyi anlaştığı bilinen bu ırk ilk kez evi tüylü bir dostla paylaşmak isteyenlere göre bir ırk.