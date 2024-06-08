Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton’a Geçişi İçin Akreditasyon Kartı Sorulması Sosyal Medyada Gündem Oldu

İki Kadının Kavgasını Ayırırken Kadınlardan Birine Vuran Adam Oradaki Diğer Erkekler Tarafından Dövüldü

Yine Bir Kadın Dışarda Hem İstediği Kıyafeti Giyebilmek Hem de Rahat Edebilmek İçin Bulduğu Yöntemi Paylaştı