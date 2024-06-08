Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton’a Geçişi İçin Akreditasyon Kartı Sorulması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Formula 1 kariyerinde 7 kez şampiyonluk kazanan Lewis Hamilton ile güvenlik çalışanının yaşadığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyicilerden tepki gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Lewis Hamilton akreditasyon kartı olmadan scooterı ile ilerlerken güvenlik çalışanı müdahale etti.
Hamilton’a akreditasyon kartı sorulunca şaşıran yarışçı yoluna devam etti.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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