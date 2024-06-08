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Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton’a Geçişi İçin Akreditasyon Kartı Sorulması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton’a Geçişi İçin Akreditasyon Kartı Sorulması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 13:05

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Formula 1 kariyerinde 7 kez şampiyonluk kazanan Lewis Hamilton ile güvenlik çalışanının yaşadığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyicilerden tepki gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Lewis Hamilton akreditasyon kartı olmadan scooterı ile ilerlerken güvenlik çalışanı müdahale etti.

Lewis Hamilton akreditasyon kartı olmadan scooterı ile ilerlerken güvenlik çalışanı müdahale etti.

Hamilton’a akreditasyon kartı sorulunca şaşıran yarışçı yoluna devam etti.

Hamilton’a akreditasyon kartı sorulunca şaşıran yarışçı yoluna devam etti.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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