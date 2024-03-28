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Dost Ateşi mi? Rus Savaş Uçağı Böyle Düştü

Dost Ateşi mi? Rus Savaş Uçağı Böyle Düştü

Rusya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 19:20

Rusya’nın Su-35 savaş uçağı, Kırım'ın Sivastopol kenti üzerinde düştü. Uçağın pilotu sağ kurtulurken, düşüşün sebebinin dost ateşi olabileceği belirtiliyor. 

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Geçtiğimiz günlerde Moskova’da yapılan terör saldırısıyla adeta şok olan Rusya, Ukrayna’daki saldırılarının dozunu artırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Moskova’da yapılan terör saldırısıyla adeta şok olan Rusya, Ukrayna’daki saldırılarının dozunu artırmıştı.

Rusya, bu sefer de düşen savaş uçağı ile konuşuluyor.

Rusya, bu sefer de düşen savaş uçağı ile konuşuluyor.

Rusya’nın Su-35 savaş uçağı, Rusya’nın kontrolündeki Kırım’ın Sivastopol şehrinde düştü.

Rusya’nın Su-35 savaş uçağı, Rusya’nın kontrolündeki Kırım’ın Sivastopol şehrinde düştü.

Uçağı kullanan pilot yaralı olarak kurtarılırken, uçağın düşmesine dost ateşinin sebep olabileceği iddia edildi.

Uçağı kullanan pilot yaralı olarak kurtarılırken, uçağın düşmesine dost ateşinin sebep olabileceği iddia edildi.

İşte uçağının düşüş anı 👇

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