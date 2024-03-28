Dost Ateşi mi? Rus Savaş Uçağı Böyle Düştü
Dost Ateşi mi? Rus Savaş Uçağı Böyle Düştü
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Geçtiğimiz günlerde Moskova’da yapılan terör saldırısıyla adeta şok olan Rusya, Ukrayna’daki saldırılarının dozunu artırmıştı.
Rusya, bu sefer de düşen savaş uçağı ile konuşuluyor.
Rusya’nın Su-35 savaş uçağı, Rusya’nın kontrolündeki Kırım’ın Sivastopol şehrinde düştü.
Uçağı kullanan pilot yaralı olarak kurtarılırken, uçağın düşmesine dost ateşinin sebep olabileceği iddia edildi.
İşte uçağının düşüş anı 👇
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