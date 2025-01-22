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Donald Trump'ın Yemin Törenine Katılan Elon Musk'ın Garip Hareketleri Gündem Oldu

Donald Trump'ın Yemin Törenine Katılan Elon Musk'ın Garip Hareketleri Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.01.2025 - 20:53

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Geçtiğimiz senenin en çok konuşulan olaylarından biri ABD'deki seçim süreciydi bildiğiniz üzere.5 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Trump, iddialı rakibi Kamala Harris'i geride bıraktı ve ikinci kez ABD başkanı oldu. Trump'ın yemin töreni geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kötü hava koşulları sebebiyle tören kapalı bir alanda gerçekleşti. Törenle birlikte Trump resmi olarak ikinci başkanlık dönemine başladı.

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Törene katılanlar arasında Donald Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da vardı.

Törene katılanlar arasında Donald Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da vardı.

Konuşma yapıldığı sırada Elon Musk'ın garip hareketleri dikkat çekti.

Konuşma yapıldığı sırada Elon Musk'ın garip hareketleri dikkat çekti.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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