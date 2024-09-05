Domatesini Satamayan Çiftçi İsyan Etti! "50 Tane Römork Var, Alan Yok"

Balıkesir Sındıklı'da bir çiftçi, römorklarca domatesi satamadıklarını söyleyerek isyan etti. 50'den fazla römorkta domates olduğunu söyleyen çiftçi, 'Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi' dedi.