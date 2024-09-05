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Domatesini Satamayan Çiftçi İsyan Etti! "50 Tane Römork Var, Alan Yok"

Domatesini Satamayan Çiftçi İsyan Etti! "50 Tane Römork Var, Alan Yok"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 17:41

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Balıkesir Sındıklı'da bir çiftçi, römorklarca domatesi satamadıklarını söyleyerek isyan etti. 50'den fazla römorkta domates olduğunu söyleyen çiftçi, 'Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi' dedi.

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Balıkesir'in Sındıklı ilçesinde domatesini satmaya götüren bir çiftçi, ürünleri alan olmadığı gerekçesiyle isyan etti.

Balıkesir'in Sındıklı ilçesinde domatesini satmaya götüren bir çiftçi, ürünleri alan olmadığı gerekçesiyle isyan etti.

50'den fazla domates yüklü römorkun ürün satılmadığı için beklediğini söyleyen çiftçi, ""Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi" dedi.

50'den fazla domates yüklü römorkun ürün satılmadığı için beklediğini söyleyen çiftçi, ""Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi" dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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Elliden fazla traktör tamatisimiz var, hinci germanlar bunu da kıskanır