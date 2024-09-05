Domatesini Satamayan Çiftçi İsyan Etti! "50 Tane Römork Var, Alan Yok"

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Balıkesir'in Sındıklı ilçesinde domatesini satmaya götüren bir çiftçi, ürünleri alan olmadığı gerekçesiyle isyan etti.
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50'den fazla domates yüklü römorkun ürün satılmadığı için beklediğini söyleyen çiftçi, ""Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi" dedi.
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Elliden fazla traktör tamatisimiz var, hinci germanlar bunu da kıskanır