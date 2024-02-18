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Dolar Kuru Üzerinden Ekonomi Tartışması Yaptığı Oğluna Tokat Atan Baba

Dolar Kuru Üzerinden Ekonomi Tartışması Yaptığı Oğluna Tokat Atan Baba

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 11:45

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir babanın oğlu ile dolar kuru üzerinden tartışma yaşadığı anlar görülüyor.

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O anlarda gencin, 'Sen 2002'de 170 dolar maaş almıyor muydun?' dediği duyuluyor. Ardından ise baba, 'Lan p..evenk o zaman 170 dolar kaç paraydı? Hesapladın mı?' deyip oğluna tokat atıyor.

O anlarda gencin, 'Sen 2002'de 170 dolar maaş almıyor muydun?' dediği duyuluyor. Ardından ise baba, 'Lan p..evenk o zaman 170 dolar kaç paraydı? Hesapladın mı?' deyip oğluna tokat atıyor.

Tokat yiyen genç ise o görüntüleri sosyal medyada 'AKP'li babamla siyaset yapıyoruz' diyerek paylaştı.

Tokat yiyen genç ise o görüntüleri sosyal medyada 'AKP'li babamla siyaset yapıyoruz' diyerek paylaştı.

İşte o görüntüler: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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