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Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Atama Kararları Resmi Gazete’de

Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Atama Kararları Resmi Gazete’de

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.05.2024 - 00:58 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 01:00

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran’ın atanması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
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