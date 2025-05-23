Didim'de Nerede Kalınır? En İyi Didim Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Eski adıyla Yenihisar olan Didim, Aydın’ın turistik ilçesidir. Deniz seven tatilcilerin uğrak noktası olan Didim, en çok tercih edilen rotalardan biri.

Didim'in Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Didim’in tarihi MÖ 8000’e kadar uzanıyor. MÖ 16. Yüzyılda Miken, Giritliler, Aka kolonilerine ev sahipliği yapan Didim, Malazgirt Meydan Muharedesin’nden sonra Bizanslılardan Türklerin eline ‘Karia’ ismiyle geçmiştir.

Doğuda Muğla, Güllük Körfez, Akbük Koyu; batıda ve güneyde Ege Denizi; kuzeyde Bafa Gölü ve Büyük Menderes ile sınırlanan bir yarımadadır.

İlçe ekonomisi turizme dayalıdır. Geçmişte tütün üretiminin birinci sırada olduğu kentte günümüzde zeytin ve incir birinci sırada bulunuyor.

Didim'e Nasıl Gidilir?

Didim, konum olarak ulaşılması oldukça kolay bir ilçedir. Milas-Bodrum Havalimanı ile arasında 90 kilometre mesafe bulunan Didim, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ise 120 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İstanbul’dan yaklaşık 700 kilometre, Ankara’dan ise yaklaşık 600 kilometre mesafede olan Didim, park sorunu yoktur.

Otobüsle gelmek ise oldukça kolaydır. Pek çok kentte Didim’e direkt olarak otobüs bulunuyor. Didim Otogarı şehir merkezine yakındır, buradan taksi veya dolmuşla otelinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Didim'de En İyi Tatil Zamanı

Didim’de en iyi tatil zamanı ilk yaz dönemi yani Mayıs ve Hazirandı. Hava genellikle 25-30 derece arasında seyreder. Tatil kalabalığı henüz oluşmamıştır. Otel fiyatları da daha uygundur.

Bir diğer ideal zaman ise Eylül-Ekimdir. Yazın kavurucu sıcakları hafiflemiş bu aylarda hava hala güneşli ve deniz suyu sıcaklığı yeterince sıcak olur. Turist kalabalığı azalmış ve otel fiyatları düşmeye başlamıştır.

Didim'de Ne Yenir?

Didim’in sahil kasabası olması nedeniyle deniz ürünleri öne çıkar. Özellikle ızgara balık, ahtapot, levrek, çipura ve deniz mahsullü mezeler tadılmalı. Ege’nin olmazsa olmazı zeytinyağlılar da Aydın mutfağında öne çıkar. Enginar, kabak çiçeği dolması, taze fasulye ve börülce gibi hafif ve sağlıklı lezzetler deneyebilirsin.

Didim'de Gezilecek En Güzel Yerler

Didim’de tatil yaparken sadece denizin ve güneşin tadını çıkarmakla kalmayıp, tarihi ve doğal güzellikleri de keşfedebilirsiniz.