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Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Çıkışı Sonrası Eski Konuşması Yeniden Gündemde: "Öcalan'ı Asmak İçin İp Veriyorum"

Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Çıkışı Sonrası Eski Konuşması Yeniden Gündemde: "Öcalan'ı Asmak İçin İp Veriyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 14:44

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili 'Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.' sözleri sonrası 2007 yılında Öcalan'ı asması için Erdoğan'a urgan attığı konuşması yeniden gündem oldu. 

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Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Bahçeli'nin 2007 yılında Öcalan'ı asmak için dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a urgan attığı videoyu paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Bahçeli'nin 2007 yılında Öcalan'ı asmak için dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a urgan attığı videoyu paylaştı.

Miting sırasında konuşma yapan Bahçeli, Erdoğan'a seslenerek, "Oğluna gemi alacak kadar paran var, Öcalan'ı asacak kadar ip mi bulamıyorsun. Al sana bir ip veriyorum." diyerek urganı fırlatmıştı. İşte o video; 🎥 👇

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