Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Çıkışı Sonrası Eski Konuşması Yeniden Gündemde: "Öcalan'ı Asmak İçin İp Veriyorum"

Vural Çelik'e Vedası Tepki Çekmişti: Caner Özyurtlu’nun Gülse Birsel İçin Yaptığı Yorum Yeniden Gündem Oldu!

Bakan Vedat Işıkhan: "Emeklilerimizin Çoğu 12.500 TL Almıyor, 80 Bin TL'ye Kadar Maaş Alanlar da Var"