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Dev Maç Öncesi Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanlıklarından Karşılıklı Dostluk Mesajları

Dev Maç Öncesi Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanlıklarından Karşılıklı Dostluk Mesajları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.07.2024 - 22:02

A Milli Futbol Takımımız Hollanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşımızın büyük bir heyecanla beklediği maç öncesi, Dışişleri Bakanlıklarından karşılıklı paylaşımlar yapıldı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Türkçe, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Hollandaca ifadelere yer verdi.

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A Milli Futbol Takımımız'ın Hollanda maçı için nefesler tutuldu.

A Milli Futbol Takımımız'ın Hollanda maçı için nefesler tutuldu.

Avusturya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdıran ülkemizin rakibi Hollanda oldu. Milyonlarca vatandaşımız, Hollanda maçı öncesi nefeslerini tuttu.

Maça saatler kala Hollanda Milli Takımı resmi sosyal medya hesabından "Futbol sevgisini paylaşmak" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

Maça saatler kala Hollanda Milli Takımı resmi sosyal medya hesabından "Futbol sevgisini paylaşmak" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

Hollanda'nın dostluğu vurguladığı bu paylaşıma sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

Dostluk paylaşımlarının ardından bir dostluk mesajı da Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Dostluk paylaşımlarının ardından bir dostluk mesajı da Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Hollandaca olarak bir paylaşım yapıldı;

'Türkiye Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya pek çok taraftarın bugünkü maçı izleyeceğinden eminiz. Spor ilham verebilir, farklılıklar arası köprü kurabilir ve dünyayı değiştirebilir. Ortak spor tutkumuz, Hollanda ve Türk halkını yakınlaştırıyor.'

Paylaşımın sonunda ayrıca Türkçe bir şekilde "İyi olan kazansın." sözlerine yer verildi.

Paylaşımın sonunda ayrıca Türkçe bir şekilde "İyi olan kazansın." sözlerine yer verildi.
twitter.com

Dışişleri Bakanlığı da bu paylaşımı alıntılayarak dostluk mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı da bu paylaşımı alıntılayarak dostluk mesajı paylaştı.
twitter.com

'Adına ister 'futbol' ister 'voetbal' deyin, dostluğu besleyen aynı oyundur. 'Dostluk Anlaşmamızın 100. yıl dönümünde, bu akşamki maçın tıpkı sıcak mesajlarımız gibi Türk ve Hollanda halkları arasındaki iyi dostluk bağlarını yansıtacağını umuyoruz.'

Paylaşımın sonunda ayrıca Hollandaca 'Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk kazanacak.' ifadelerine yer verildi.

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