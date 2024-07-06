Dev Maç Öncesi Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanlıklarından Karşılıklı Dostluk Mesajları

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Hollandaca olarak bir paylaşım yapıldı;

'Türkiye Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya pek çok taraftarın bugünkü maçı izleyeceğinden eminiz. Spor ilham verebilir, farklılıklar arası köprü kurabilir ve dünyayı değiştirebilir. Ortak spor tutkumuz, Hollanda ve Türk halkını yakınlaştırıyor.'