Dev Maç Öncesi Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanlıklarından Karşılıklı Dostluk Mesajları
Dev Maç Öncesi Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanlıklarından Karşılıklı Dostluk Mesajları
A Milli Futbol Takımımız Hollanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşımızın büyük bir heyecanla beklediği maç öncesi, Dışişleri Bakanlıklarından karşılıklı paylaşımlar yapıldı.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı Türkçe, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Hollandaca ifadelere yer verdi.
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A Milli Futbol Takımımız'ın Hollanda maçı için nefesler tutuldu.
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Maça saatler kala Hollanda Milli Takımı resmi sosyal medya hesabından "Futbol sevgisini paylaşmak" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.
Dostluk paylaşımlarının ardından bir dostluk mesajı da Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Paylaşımın sonunda ayrıca Türkçe bir şekilde "İyi olan kazansın." sözlerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı da bu paylaşımı alıntılayarak dostluk mesajı paylaştı.
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