Depremin Yıldönümünde Tartışılan Pankart: İlave 1 Kat İzin ile Övünen Belediye Başkanı
Depremin Yıldönümünde Tartışılan Pankart: İlave 1 Kat İzin ile Övünen Belediye Başkanı
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 1. yıldönümünde, depremde kaybettiğimiz vatandaşlar anılırken, Üsküdar’da asılan bir seçim pankartı sosyal medyada gündem oldu.
AK Parti’den yeniden Üsküdar Belediyesi için başkan adayı gösterilen Hilmi Türkmen’in fotoğrafının olduğu seçim pankartında, “Sevgili Mimar Sinanlılar, CHP’nin “Hayır” oyuna rağmen mahallemize ilave 1 kat imar getirdik. Hayırlı olsun.” yazıyor.
Kahramanmaraş depremlerinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, yapılan imar afları tartışırken, Üsküdar’da asılan seçim afişe de tepkiyle karşılandı.👇
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