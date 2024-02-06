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Depremin Yıldönümünde Tartışılan Pankart: İlave 1 Kat İzin ile Övünen Belediye Başkanı

Depremin Yıldönümünde Tartışılan Pankart: İlave 1 Kat İzin ile Övünen Belediye Başkanı

Üsküdar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 10:25

AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in hazırladığı seçim pankartı sosyal medyada tepki çekti. İlçede bulunan Mimar Sinan Mahallesi’ne asılan pankartta, CHP’nin itirazına rağmen ekstra 1 kat izin verildiği hatırlatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 1. yıldönümünde, depremde kaybettiğimiz vatandaşlar anılırken, Üsküdar’da asılan bir seçim pankartı sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 1. yıldönümünde, depremde kaybettiğimiz vatandaşlar anılırken, Üsküdar’da asılan bir seçim pankartı sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti’den yeniden Üsküdar Belediyesi için başkan adayı gösterilen Hilmi Türkmen’in fotoğrafının olduğu seçim pankartında, “Sevgili Mimar Sinanlılar, CHP’nin “Hayır” oyuna rağmen mahallemize ilave 1 kat imar getirdik. Hayırlı olsun.” yazıyor.

AK Parti’den yeniden Üsküdar Belediyesi için başkan adayı gösterilen Hilmi Türkmen’in fotoğrafının olduğu seçim pankartında, “Sevgili Mimar Sinanlılar, CHP’nin “Hayır” oyuna rağmen mahallemize ilave 1 kat imar getirdik. Hayırlı olsun.” yazıyor.

Kahramanmaraş depremlerinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, yapılan imar afları tartışırken, Üsküdar’da asılan seçim afişe de tepkiyle karşılandı.👇

Kahramanmaraş depremlerinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, yapılan imar afları tartışırken, Üsküdar’da asılan seçim afişe de tepkiyle karşılandı.👇
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