Depremin Sembol Fotoğrafıyla Üzüntüsünü Dile Getiren Megastar Tarkan Sorumlulara Sitem Etti!

6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve hepimizi yasa boğan depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Acısını dün gibi yaşadığımız büyük depremin etkileri ise hala sürüyor. Milyonlarca insanın derinden hissettiği acıya ortak olan isimlerden biri de Megastar Tarkan oldu. Ünlü sanatçı üzüntüsünü dile getirirken sitem etti.