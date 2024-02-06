Depremin Sembol Fotoğrafıyla Üzüntüsünü Dile Getiren Megastar Tarkan Sorumlulara Sitem Etti!
Depremin Sembol Fotoğrafıyla Üzüntüsünü Dile Getiren Megastar Tarkan Sorumlulara Sitem Etti!
6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve hepimizi yasa boğan depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Acısını dün gibi yaşadığımız büyük depremin etkileri ise hala sürüyor. Milyonlarca insanın derinden hissettiği acıya ortak olan isimlerden biri de Megastar Tarkan oldu. Ünlü sanatçı üzüntüsünü dile getirirken sitem etti.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depreminin üstünden tam bir yıl geçti. Yaşanan acıyı, kayıplarımızı unutmak mümkün değil.
Milyonlarca insanın etkilendiği depremin acısını aradan geçen bir yıla rağmen dün gibi hatırlıyor ve hissediyoruz.
Toplumsal meselelerde duygularını tüm açıklığıyla aktaran Megastarımız Tarkan da, milyonlarca insan gibi üzüntüsünü dile getirdi.
Depremin sembol fotoğrafını paylaşan Tarkan, üzüntüsünü ifade ederken sitem dolu sözlerini de esirgemedi.
"6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık." diyen Tarkan'ın bu sözlerine pek çok yorum yapıldı.
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